Herrera halaga a Arrimadas y Álvarez de Toledo por su debate en TV3

La cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, acudió este miércoles al debate de TV3 por las generales para criticar abiertamente "la grave anomalía democrática" que vive Cataluña en un sentido muy distinto al que dicen los separatistas y para pedir al director de la televisión pública que se vaya. "Es usted el jefe de esta casa y está procesado por desobediencia en una operación de asalto a la normalidad constitucional", dijo en alusión al reciente procesamiento de Sanchís y otra treintena de cargos catalanes por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La líder de Ciudadanas, Inés Arrimadas, también se mostró muy contundente en sus intervenciones contra el plantel de dirigentes independentistas y del propio moderador.

Este viernes, Carlos Herrera no ha dudado en alabar a las dos. "Cataluña ha sido uno de los ejes de esta campaña, aunque Sánchez ha intentado ponerse de perfil y si se fijan también Iglesias. Me hubiera gustado preguntarle al líder de Podemos, si se hubiera atrevido a poner aquí, 'oiga, ¿usted va a volver a grita lo de Visca Catalunya Lliure y sobirana?' ¿Lo va a gritar ahora que está de monje budista? Y de la campaña en Barcelona hay que destacar a dos mujeres: a Cayetana Álvarez de Toledo y a Inés Arrimadas. Son dos personas valientes, con claridad de ideas, una fuerz expositiva notable, que tuvieron un gran papel en el último debate a TV3. Le llegaron a pedir la dimisión al director de esa casa, que moderaba el debate. Sin complejos. Cayetana se presentó al debate de TV3 con un jersey amarillo. Amarillo piolín piolín. Claro, cuando la independentista de turno se presentó también de amarillo, miró como diciéndole '¿cómo me usurpas a mí el color?'. Ahí, ya la metió un gol. Pero luego además con el desahogo absoluto y sin complejos con el que Cayetana y Arrimadas trabajaron ese debate, es para sentirse orgulloso de que la política española cuente con estas dos señoras", ha dicho Herrera.

