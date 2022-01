Herrera habla alto y claro de su experiencia positiva con las vacunas: "Con la edad que tengo"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por lo ocurrido en el partido entre el Betis y el Sevilla, la expulsión de Djokovic de Australia y la evolución de la sexta ola en España.

Para arrancar la mañana, el comunicador ha recordado que este lunes es conocido como 'Blue Monday', "el que dicen el día más triste del año", y es que "se ha acabado la Navidad, llega la cuesta de enero, los propósitos se han ido al garete". Herrera también ha tenido unas palabras para Djokovic: "lógicamente, no va a jugar el open de Australia porque es un cara dura. Ha querido que las normas se adapten a él en lugar de él a las normas. A ver si esto se empieza a poner así y llega Nueva York y pasa lo mismo y Rolland Garros e igual. Cada uno elige como es el final de su carrera pero esta no ha sido la más inteligente".

También en deportes, el domingo el Real Madrid se alzó con la Supercopa de España, tras vencer al Athletic Club. Pero hay otro partido que ha sido noticia por los incidentes vividos, el que enfrentó al Betis contra el Sevilla. "Un partido que era muy bueno, en el que estaba tomando ventaja el Betis y va un imbécil y tira un trozo de plástico y da a un jugador", ha recordado el comunicador, que asegura que "con esto lo que pierde es el fútbol".

Herrera ha relatado como una de las 50.000 personas que había en el estadio cogió el plástico de una bandera, lo tiró, "por hacer una gracia y ya ves tú lo que consiguen las gracias". "Ha habido equipos de fútbol que han tenido serios problemas con sus gradas. Los equipos han de controlar y vigilar y desde luego no amparar a todas estas bandas que secuestran una parte de las gradas y que lo único que hacen es que tengas que pagar una multa todas las semanas. El espectáculo al carajo", comentaba.

Herrera relata cómo le ha ayudado la vacuna a pasar el covid

En cuanto a la pandemia, el comunicador apunta que "la pregunta de esta semana y la que viene es si estamos alcanzando el pico de la sexta ola o no, si estamos viendo el otro lado de la bajada de esta ola por ómicron como pasa en algunas regiones o no". Y recuerda que "en algunos países se están poniendo muy duros". Un ejemplo es Austria que ha sido el primero en imponer la vacunación obligatoria; o Francia que ha aprobado el pase de vacunación para mayores de 16 años, y es que deben tener tres dosis para viajar en tren o tomarse una cerveza.

Por último, ha querido hacer énfasis en la vacunación, apelando a su experiencia personal. "El ritmo de contagios, si no llega a ser por las vacunas, nos habría puesto el sistema al límite", afirmaba y decía: "es muy común en redes sociales leer, tanto hablas de las vacunas y te has contagiado. Sí, me he contagiado, la vacuna no evita el contagio, pero con la edad que tengo, una variante cualquiera, a mi si no tengo las tres vacunas me habría llegado al hospital. Por eso funcionan las vacunas".