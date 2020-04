Herrera: "El Gobierno censuró las preguntas sobre algo que fue portada en prácticamente todos los medios"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha cargado contra la comunicación de la crisis sanitaria por parte del Gobierno y, en particular, contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Este celebró este lunes la reducción en el número de fallecidos diarios hasta los 399, la cifra más baja desde el 22 de marzo, asegurando que era motivo para estar "felices y contentos". "Hombre, con 399 muertos se puede buscar otra expresión", ha apostillado Herrera.

No ha abandonado allí sus críticas el comunicador de COPE. "Ayer [por este lunes] Fernando Simón estuvo bastante político, sobre todo habiendo metido la gamba como la metió con sus previsiones y teniendo una hemeroteca como la que tiene", ha señalado Herrera. En particular, el presentador de 'Herrera en COPE' ha criticado la actitud del Comité Técnico en su defensa cerrada del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago, que el lunes afirmó que se estaba trabajando en "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

"Ayer el general Santiago tenía, si no la obligación, al menos sí la oportunidad de explicar lo que dijo", ha dicho Herrera. En vez de eso, "Fernando Simón se metió en una parte espesa del jardín y habló de que no era decente criticarles a ellos por 'estar al límite'", recapituló Herrera, que, sin embargo, ha señalado que "la decencia seguramente es haber hecho cosas que no se han hecho y no hacer otras que sí se hicieron: no haber hecho tests masivos y haber animado a participar en actos masivos".

"Lo que no es decente es querer usar a la Guardia Civil para minimizar críticas al Gobierno y tampoco cerrar el Portal de Transparencia o mantener infradotado al personal sanitario", ha señalado Herrera.

Además, después de que el general Santiago se limitara a "leer su hoja de servicios, que es impresionante", el Gobierno "no permitió ninguna pregunta sobre lo que había sido titular de portada en prácticamente todos los medios". "Eliminaron las preguntas: si eso no es censura...", ha concluido Herrera.

La oposición exige explicaciones

PP, Vox y Cs han exigido comparecencias parlamentarias de responsables de Interior y dimisiones tras las declaraciones en las que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil citó como línea de trabajo sobre los bulos "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

Estas declaraciones fueron rectificadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que las atribuyó a un "lapsus" tras ser preguntado por los periodistas, y posteriormente matizadas por el cuerpo, que defendió que vigila los bulos respetando la libertad de crítica.

Pero estas rectificaciones no han evitado una oleada de críticas de los partidos de la oposición frente a lo que entienden como un control a la libre crítica al Gobierno.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado al presidente del Gobierno que explique si ha ordenado a los cuerpos de seguridad "coartar" la libertad de los ciudadanos.

Su partido ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso, el Senado y el Europarlamento a raíz de las palabras del mando, como la petición de comparecencia del ministro del Interior y otros altos cargos del ministerio para que expliquen estas declaraciones.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la dimisión del Gobierno, que a su juicio "quiere matar la libertad de expresión usando una institución querida por los españoles, la Benemérita".

Además, Abascal ha anunciado en su cuenta de Twitter "acciones judiciales urgentes contra quienes han dado las órdenes y los funcionarios que las acaten".

Ciudadanos ha pedido la comparecencia en el Congreso del propio jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Así lo ha anunciado a través de las redes sociales el portavoz adjunto de la agrupación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, quien también ha pedido que comparezca el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.