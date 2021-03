Herrera dibuja el panorama político del país tras las elecciones en la Comunidad de Madrid: "Ensayo general"

El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha analizado este viernes, día de San José, la realidad política y social que vive nuestro país en un momento en el que el ambiente preelectoral está más palpable que nunca después de que todos los partidos ya hayan presentado a sus candidatos de cara a las elecciones autonómicas que se van a celebrar en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.

Un ambiente que se respira precisamente en una jornada en la que en diversas comunidades es festivo y por la cual el Ministerio de Sanidad, desde hace algunos días, ha decidido cerrar las comunidades para evitar desplazamientos.

La tendencia a la baja de la incidencia se estanca

En clave sanitaria, Herrera ha hecho un análisis de los últimos datos que ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Sanidad para advertir de que la "la incidencia especialmente en algunas autonomías indica que la transmisión indica a subir, que va en consonancia con lo que está ocurriendo en otros países". Francia, por ejemplo, ha cerrado el distrito de París e Italia ha decidido confinar el país ante la evolución que estaba adoptando de nuevo la covid-19.

Sin embargo, Herrera ha criticado duramente la decisión que ha tomado el Ministerio de Carolina Darías, que, debido a que es festivo en algunas autonomías, ha decidido no volver publicar datos relativos a la evolución de la pandemia hasta el próximo lunes, evitando de facto que podamos ver la evolución día a día. "Como es festivo, dice Sanidad que la próxima actualización de datos lo harán el día 22. Menos mal que los sanitarios, policías, comerciantes, periodistas y tantas otras profesiones no adoptan ese ritmo caribeño porque entonces este país colapsaría. Como es San José, no hace falta contar ni los fallecidos ni los contagios", ha denunciado.

No ha sido la única decisión que ha criticado, ya que esta decisión le ha servido para recordar que España no prevé, pese a la situación epidemiológica, comenzar a vacunar hasta el próximo miércoles. "Aquí, como saben, tenemos 700.000 dosis en la nevera que podemos inyectar a 700.000 personas, pero aquí nos tomamos seis días para hacerlo", ha apostillado. Mientras, países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania comenzarán a hacerlo desde este mismo viernes.

Herrera dibuja el panorama político tras el 4 de mayo

En clave política, Edmundo Val es otro de los nombres propios de este viernes. Lo es, porque el diputado de Ciudadanos será el próximo candidato de la formación naranja de cara a las elecciones autonómica de la Comunidad de Madrid. "En principio no quería, pero se ha marcado un Salvador Illa y se comerá el marrón", ha explicado Herrera.

En este sentido, el camino de las elecciones generales están más cerca que nunca. "Ya con Edmundo Val, Pablo Iglesias, Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo y María Pisolitas y todos estos desde luego sí que cuaja la idea de que las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo van a ser un ensayo general de las elecciones generales, tiene toda la pinta", ha dicho.