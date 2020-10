Herrera desvela el papel de Vox en una posible futura próxima investidura de Pablo Casado

El periodista y director de 'Herrera en COPE' ha comenzado el viernes volviendo a lamentar los nuevos datos que hemos conocido en las últimas horas por la covid-19. "Hemos sobrevivido en el debate de estados unidos, moción de censura de Vox, pero lo que sigue ahí es la pandemia. Ayer 155 muertos más, un nuevo récord de contagios en 24 horas.

Hay transmisión descontrolada en todo el país. Las CCAA y Gobierno no fueron capaces de firmar un toque de queda, ya que no hay un marco legal que lo sustente", ha explicado en este sentido. "Se ha aprobado un protocolo de niveles de riesgo, aunque luego CCAA es la que decide si la aplica o no", ha añadido.

Las palabras de Casado en la moción de censura

Pero sin duda lo que ha marcado este jueves, y la semana política en el Congreso de los Diputados, ha sido la moción de censura que ha presentado Vox contra Sánchez, o "finalmente ha sido de Casado a Abascal". El presidente del PP empleó un tono duro contra el candidato a esta moción, y Casado "le devolvió al partido de Abascal sus golpes ante la perplejidad de Vox para ocupar el terreno que le habían ocupado", ha dicho Herrera.

No hubo sorpresas en el hemiciclo, la única sorpresa fue el tono y los ataques que empleó Casado contra Abascal, un riesgo que en el caso de haber votado en otro sentido también habría recibido críticas. "Abascal le hace la moción de censura a Sánchez y perjudica a Casado. Siempre tendrá un sector de los suyos que se sientan traicionados: si dice que sí, ni te cuento; si se abstiene porque hombre... una vez se le puede decir a Sánchez lo que le puede decirse no se le dice y el no es votar con los separatistas", ha dicho Herrera en este sentido.

Herrera desvela el papel de Vox en la próxima legislatura

Y es que, a juicio de Herrera, "Abascal estuvo una parte bien del tiempo pero cometió unos errores de populismo. Decir que la Unión Europea es un problema cuando va a ser el que ponga la pasta ante la ruina económica y lo que precisamente nos ha permitido que España no se convierta en Venezuela es deleznable", ha destacado.

El director de 'Herrera en COPE' ha destacado que "la cara de desconcertado de Abascal era absoluto", y Casado con consiguió "que los que nunca le van a votar te aplaudan y que algunos de tu propio partido no entiendan tu voto".No en vano, Herrera ha querido desvelar el precio que va a tener que pagar Casado por estas palabras.

"Veremos qué precio va a tener que pagar Casado. Abascal sí que puede hacer que el precio suba mucho más. No romperá, pero hará más difícil la gobernabilidad. Casado será presidente, pero sabe que para ser presidente necesitará a Vox. Lo único que sabemos ahora es que será mucho más caro", ha revelado.

