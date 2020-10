Vox se replantea su apoyo al PP en Madrid, Murcia y Andalucía tras el golpe de Casado

El líder del PP ha buscado escenificar este jueves a través de un discurso rotundo y en el que principalmente se ha dirigido a Abascal a través de un tono elevado el rechazo a la moción presentada por Vox. "Es la hora de poner las cartas boca arriba, hasta aquí hemos llegado", ha arrancado su intervención el líder del PP, Pablo Casado, desde la tribuna de oradores, en el que ha resuelto el único interrogante que estaba sin despejar en esta moción. La bancada popular iba a votar 'no', como finalmente así ha sido.

“No es que no nos atrevamos o nos hayamos rendido o seamos cobardes, no; es que no queremos ser como usted, no somos como usted", le ha recriminado Casado a Abascal, acompañado de una serie de acusaciones que han dejado al líder de Vox sin palabras en su réplica.

Mariscal

El PP ha intentado construir su camino propio a nivel nacional, diferenciándose así claramente del discurso que ha empleado Vox en estas últimas horas. La pregunta, en cambio, es qué consecuencias pueden tener, si es que las va a tener, las palabras de Casado en la relación que ambas formaciones mantienen a nivel autonómico. Hasta qué punto estas palabras pueden tensar sus relaciones.

Vox afirma su lealtad

Ambos partidos gobiernan directa o indirectamente en tres comunidades: Murcia, Andalucía y Madrid, junto a Ciudadanos. En ellas populares y los representantes de Vox han conseguido alcanzar diversos ententes marcados desde el primer momento por la polémica pero que han permitido poner, por ejemplo, fin a más de tres décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

Mariscal

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha intentado despejar cualquier duda en este sentido y ha avisado a todos sus votantes en los tres territorios que ellos no van a romper ningún pacto. "Si yo fuera como usted ha dicho hoy aquí, dejarían de gobernar en Madrid, Andalucía y Murcia, pero los andaluces, madrileños y murcianos pueden estar tranquilos respecto de la responsabilidad histórica de Vox", le ha dicho Abascal a Casado en el debate.

Advertencias desde Andalucía, Murcia y Madrid

Pero lo cierto es que las reacciones por parte de las tres agrupaciones de Vox en estos territorios no han tardado en llegar. La primera en reaccionar ha sido Andalucía, donde Vox sí está dentro del Gobierno, en el que han advertido que "uno siembra lo que recoge". Y los gestos no han tardado en llegar, ya que desde Vox Andalucía han decidido cancelar la reunión que tenían prevista con el consejero de Hacienda este jueves para negociar los presupuestos. Horas después, en cambio, ha matizado estas palabras y ha explicado que la reunión simplemente ha quedado aplazada por la falta de tiempo que ha habido para prepararla.

El portavoz de la formación de Abascal, Alejandro Hernández, sí que ha querido dejar claro, en cambio, que su grupo se "replantea completamente" la relación con el PP a partir de ahora, después de la "gravísima quiebra de la confianza" que ha supuesto para ellos el discurso del presidente popular, Pablo Casado. "No puede sino suponer la apertura de una serie de interrogantes e incertidumbres que nos llevan a un tiempo nuevo en nuestras relaciones con el PP", ha explicado Hernández.

En la vecina Murcia, el partido de Abascal hizo posible tras las elecciones autonómicas que el popular Fernando López Miras del año pasado llegase al Ejecutivo en segunda votación. A diferencia de lo ocurrido en Andalucía, en Murcia el apoyo de Vox se ha limitado solamente a la investidura, ya que no entraron al Gobierno que suscribieron Ciudadanos y PP.

Ha sido el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, el primero en mostrarse "perplejo" a la intervención de Casado en el Congreso de los Diputados, y ha anunciado que su partido estudiará "con lupa" los futuros acuerdos con el PP en la Región de Murcia. De momento, ya han presentado una moción en el Ayuntamiento de la región una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Ciudadanos y PP.

En el mismo camino, por último, se ha dirigido el diputado de Vox en la Asamblea regional Íñigo Henríquez de Luna, quien ha reclamado "lealtad" al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. De Luna ha lamentado que el PP se haya doblegado "con el consenso progre" y por eso le ha pedido que "no muerda la mano del grupo político" que permitió la investidura de Ayuso.

Es en esta última comunidad, posiblemente, donde más recorrido pueden tener las palabras de Vox, ya que Ciudadanos y PP viven horas bajas y el PSOE ha hecho serias advertencias de presentar una moción contra la región madrileña y también están en riesgo las cuentas para la capital.