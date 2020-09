Herrera desvela el objetivo político de Sánchez con el confinamiento de algunas zonas de Madrid

Carlos Herrera este lunes ha comenzado el programa de 'Herrera en COPE' con clara referencia a la actualidad. El día de hoy pasa por Madrid. La Comunidad presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso anunció a última hora del viernes unos confinamientos selectivos para intentar evitar la propagación de la covid-19 por toda la región.

Para muchos estas medidas llegan tarde, para otros no son suficientes pero lo que viene a ser verdad es que lo son y desde esta noche ya son parte de su nueva realidad para 850.000 madrileños.

A este asunto se ha querido referir el director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, quien ha advertido a los oyentes de que esta situación es lo más habitual de lo que nos pensamos, ya que en diversos puntos de la geografía española ha habido, o hay, confinamientos selectivos, así como retrocesos en el proceso de desescalada: "No es la única comunidad donde ocurren cosas. Su visibilidad y las dimensiones de Madrid hacen que sea protagonista".

Las quejas de los vecinos

Las zonas que desde hoy son, acordonadas, superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, ha explicado Carlos Herrera, pero que antes de entrar a valorar los diversos movimientos políticos surgidos a partir de estos anuncios ha querido hacer unas consideraciones previas.

Estas medidas, ha explicado,"suponen restricciones en diversas zonas sanitarias de Madrid. No estaría de más que dibujáramos unas consideras previas para bajar luego a los hechos". La primera consideración que ha hecho ha tenido que ver con las quejas que se han registrado en las últimas horas en estas zonas, "quienes estaban callados como puertas que no hacen ruido", ha dicho, con el confinamiento generalizado de Sánchez que ha durado más de tres meses.

La Comunidad de Madrid ha estado demasiado tiempo sola.



Celebro que el presidente del Gobierno acceda por fin a reunirse conmigo. https://t.co/owsZSSotru — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 17, 2020

"Ayer a la extrema izquierda le bastaron unas muy ligeras medidas que confirman que necesitan montar el numerito. Ay si el Estado de Alarma nos hubiera metido tres meses en casa confinadas por una norma dictada por un Gobierno del PP. Ay lo que habría pasado. En ese momento nadie habló de la segregación que se habla ahora".

Además, ha dedicado unas palabras para aquellos que criticaban las manifestaciones en Núñez de Balboa de los llamados 'cayetanos'. "Ahora aplauden manifestaciones como la de ayer con Isabel Sierra y Monedero. También al revés".

Los objetivos de Sánchez con este confinamiento

Otro de los puntos que Herrera ha resaltado ha sido los objetivos que tiene Sánchez con la visita a la Comunidad de Madrid este mediodía.

"Hoy Sánchez se va a dignar, no a recibir, sino a visitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es verdad, que por densidad y movilidad es un horno de coronavirus y por eso se exigen resultados prácticos de esta reunión que va a ser en la sede en la Puerta del Sol para escenificar que el problema no va con Sánchez, sino con la Comunidad.

"El que se fue de la playa desentiéndose de todo ahora quiere aparecer en escena como el salvador. No preparó el país para una segunda ola, no movió ni un dedo, pasó el marrón a las comunidades autónomas. Madrid es una pieza de caja. La ofensiva político-mediática contra Ayuso con todos los panfletos del PSOE. Es total", ha destacado Herrera.

Por esto mismo, acude Sánchez a la Plaza del Sol y no Ayuso a Moncloa. "Para escenificar que el problema no va con Sánchez. El problema va con la Comunidad de Madrid y no con él".

"Madrid no quiere solicitar al gobierno central el Estado de alarma. Primero porque es un rejonazo económico, y luego para no darle el gusto a Pedro Sánchez", ha explicado Herrera, ya que esto supondría "ver a Madrid humillada políticamente", que ha sido uno de los objetivos de Sánchez durante los últimos meses.

"Todo lo que ha diseñado Sánchez ha sido para quitarse el desgaste político y pasárselo a las comunidades para ponerse el traje de bombero. Qué teatrero. Pondrá buena cara y luego soltará a Adriana Lastra o cualquier de estos elementos para hacer de 'poli malo'", ha acabado.

