Herrera desvela el motivo real por el que el Gobierno está ahora tan preocupado por los bulos y antes no

Carlos Herrera ha desvelado este lunes el motivo por el que el Gobierno está ahora tan 'sensible' ante los bulos que se difunden en redes sociales y antes no. Sus palabras han llegado después de la polémica abierta por las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil en rueda de prensa, donde dijo que la Guardia Civil trabaja para "minimizar" las críticas al Gobierno. A esto se une la polémica pregunta de Tezanos en el CIS sobre si los encuestados creían que "en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales", o si consideran que "hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones".

Para Herrera, las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil son "o un exceso de sinceridad o un resbalón de inexperiencia". A continuación, el comunicador ha pedido a Marlaska que le monitorice ante todas las verdades que iba a decir. "Apunta todo lo que voy a decir para enviárselo a tu excolega Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, para que actúe de la manera que estime más pertinente y más represiva, por supuesto", ha dicho.

Para Herrera, el desmentido de Marlaska "fue una forma de dejar a un subordinado a los pies de los caballos" y ha recordado que según El País, los expertos de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior han reportado desde la entrada en vigor del estado de alarma 291 eventos de desinformación o ciberbulos de relevancia. "Mensajes falsos difundidos en internet y las redes sociales que van desde teorías conspiratorias hasta narrativas que buscan perjudicar la imagen del Gobierno".

Herrera ve "una clara tendencia a aprovechar una situcion de excepcionalidad por enfermedad para intentar amordazar las opiniones críticas contra el Gobierno". ¿Y por qué ahora el Gobierno está tan nervioso con los bulos difundidos en redes sociales y antes no? El comunicador da la respuesta: "Porque hasta ahora la izquierda contaba con el monopolio del discurso del odio en las redes sociales y cuando se denunciaban a personajes como a Valtonic o los que humillaban a las víctimas de ETA, a los que celebraban la muerte de un torero, a los que injuriaban al jefe del Estado, entonces no hacíais nada ni os preocupábais de nada. La sagrada libertad de expresión. Cuando los independentistas catalanes mentían y mentían en las redes denigrando sistemáticamente a nuestro país tampoco decíais nada, tampoco monitorizábais nada. Ahora cuando se ha roto el monopolio de la extrema izquierda en las redes es cuando os asustáis. A los usuarios de las redes no le podéis dar 15 millones para que sigan vuestras consignas", ha resaltado.

