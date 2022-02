Herrera desgrana lo ocurrido durante la votación de la reforma laboral: "Escándalo mayúsculo"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la votación de la reforma laboral, aprobada por el 'sí' de un diputado del PP.

Herrera arrancaba la mañana recordando la victoria del Betis, que se ha clasificado para semifinales de la Copa del Rey, y a continuación desgranaba lo vivido este jueves en el Congreso de los Diputados, apuntando al "el desparrame de Sanchismo en todo su esplendor" que se ha quedado tras lo ocurrido.

"Sánchez es tóxico, en votaciones fundamentales aparece algún desorden. Dio la impresión de que se tenía que aprobar como fuese la reforma laboral", afirmaba el comunicador que se preguntaba: "¿Hubo pucherazo de Batet que puede llevarle a enfrentarse a una denuncia de prevaricación o fue simplemente un error humano del que no hay posibilidad de retratarse porque lo impide el reglamento? No, no lo impide".

Como recordaba Herrera, lo seguro a esta hora es que la reforma laboral ha sido convalidada y los "vencedores" son "Antonio Garamendi como líder de la patronal y el señor Sánchez", mientras que la peor parte la "paga" Yolanda Díaz, "que ha pagado su soberbia". Eso sí, el comunicador advierte de que, aunque "ayer el muñeco de Frankestein se llevó unos rasguños, pero tranquilos, estos van a seguir apoyando a Sánchez y Podemos".

"Hubo esperpento. Un diputado del PP, Alberto Casero, que se quedó en casa y votó telemáticamente, o se equivocó o el sistema informático jugó una mala pasada pero votó sí a convalidar la reforma. No hubiera pasado nada si la votación hubiera tenido margen, pero al haber cambiado su criterio o desafiar a su partido los dos diputados de UPN, la cosa dependía de un voto. Entonces el PP dio a entender que primero había sido un error humano para después decir que había sido un error informático. Casero se dio cuenta de que se había presentado y se presentó en el Congreso", narraba los hechos Herrera.

El análisis del comunicador califica como "escándalo mayúsculo", la posibilidad de que "el sistema el que por casualidad o por cosas de los duendes cambió el voto" y es que "esto se abona todo tipo de teorías cospiranoídes". De entrada sabemos que Batet es una tipa con muy mala fe, de lo peor que ha pasado por la presidencia del Congreso. Batet le prohibió repetir su voto. Voto que no fue confirmado telefónicamente, que es lo que se suele hacer. Los hay que apuntan a que no haber confirmado el voto telefónicamente abre la puerta a la impugnación de esta votación", explicaba Herrera.

"Al ver que dos diputados de UPN rompían la disciplina de voto provocaba que no se cumpliera la mayoría de 176 contra 173, claro que el hecho de que se equivocara uno del PP abrió el cielo al PSOE. Qué hacía falta para aprobar el regalo en una votación tan ajustada, impedir que el señor Casero pudiera votar personalmente, que es lo que pasó, le impidieron entrar en el hemiciclo", ha relatado, al tiempo que recordaba las palabras de Batet "dando por perdida la votación para luego decir que el VAR dice que sí era gol".

Para concluir, Herrera se ha preguntado qué pasó cuando Batet dijo: "Los servicios de la cámara me informan de que sí queda convalidado", "¿El voto de Casero estuvo en el submundo telemático hasta que hicieron la cuenta?", y ha hecho alusión directa a la actitud de la presidente de la cámara: "Vamos a ver, Batet impidió cambiar el sentido del voto sin consultar a la mesa y, sin embargo, se escudó en la mesa para decir que se había estudiado la petición cuando no había habido reunión. Hay precedentes de votaciones que se han tenido que repetir por dudas de votos telemáticos".