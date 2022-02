Herrera desgrana los inconvenientes que provocará la subida del SMI: "Supone bajar la productividad"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la retirada de las mascarillas en exteriores y la subida del SMI aprobada por el Gobierno.

En primer lugar, el comunicador recordaba que este jueves, la mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores, además de apuntar que Felipe VI se ha contagiado de covid, pero "parece que tiene simplemente síntomas leves", y es que "las tres vacunas funcionan", recordaba Herrera.

Por otro lado, ha desgranado la nueva medida aprobada por el Gobierno en un acuerdo con los sindicatos: subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros. "Era una crónica anunciada que se puede resumir en: Yolanda invita y los empresarios pagan. Al Gobierno le ha servido para vender la idea de que ya todos los currelas son mileuristas, ahora ya todos somos felices. Gracias Pedro, gracias Yolanda", ironizaba el comunicador.

"Aquellos que se queden en paro o no alcancen el trabajo precisamente porque en una economía retraída les cueste a los empresarios les cueste crear empleo, esos que se fastidien. El problema es que tenemos el mayor paro juvenil de la UE, sin que haya ningún país peor que nosotros. Claro que tenemos una inflación del 6%, que está muy por encima de la subida del 3,6% que va a experimentar el SMI, pero en lo que el gobierno impone esa subida, no se habla de esa inflación que se come los sueldos", recordaba con datos Herrera.

Además, califica la decisión como "política", y apunta que se ha tomado "para salir del agujero en el que el gobierno cayó en la sesión del jueves pasado". "¿Quién se va a oponer así a voz de pronto a que le suban el sueldo a los que no llegan ni a 1.000 euros?", se preguntaba el comunicador, que pasaba recordar los principales puntos negativos de esta medida.

"También hay que tener en cuenta otras cuestiones, lo que se hizo por decreto este miércoles, con acuerdo solo con los sindicatos, es bajar la productividad en España, es ponérselo más difícil a quién tiene que contratar. Porque sin que la economía haya despegado, habiendo subido las cotizaciones, el impuesto al trabajo, desde hoy tiene que pagar un poco más por cada trabajador cualificado", apuntaba.

Herrera añadía que "el empresario no solo tiene que pagar más en el salario mínimo, también tiene que pagar más al gobierno que se frota las manos. Supone un aumento de la base mínima de cotización. Y ojo, hay prestaciones o subsidios, que para optar a ellos tienes que demostrar tener unos ingresos mínimos menores al SMI, por tanto, el Gobierno consigue que un número de personas que estaba en el límite deje de recibir una ayuda pública".

Para concluir aseguraba que "el gobierno miente" cuando Díaz dice que el resto de sueldos van a subir con esta medida. "Un empleador, con el agua al cuello, perdiendo margen de beneficio, ¿va a subir el sueldo a alguien que cobra en torno a los 1.300 para que llegue a los 1.500? El resto de sueldos bajos que estén por encima del mínimo van a congelarse. Justo lo contrario a lo que propone Díaz. Luego esperen la reforma fiscal que quiere podemos", ha asegurado.