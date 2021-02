Herrera descubre la 'doble cara' de Sánchez que va en contra de Salvador Illa: "¿A quién creen?"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las claves de la pandemia en nuestro país, que sigue dejándonos datos muy complicados en cuanto al número de contagios y fallecidos: "Nos estamos quedando con una imagen parecida a la de la pasada primavera".

En este sentido, Herrera ha explicado que el número de fallecidos sigue siendo muy elevada: "El Gobierno ha tenido que recoger el optimismo. Seguramente a la ministra de Turismo le han dado un toque y ayer salieron todos para bajar las expectativas. Incluso la presidenta de Navarra tuvo que volver a salir a decir que los San Fermines suspendidos".

El análisis de Herrera sobre la pandemia

El director de 'Herrera en COPE' ha dado paso a las palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha explicado que es necesario mantener cautela ante cualquier previsión de futuro: "La ministra portavoz, María Jesús Montero, tuvo que salir para rectificar la postura del Gobierno. Bola de cristal no tenemos, por eso toda llamada la prudencia es necesaria para pedir que todo nos lo tomemos con calma".

�� Más de 400.000 personas han recibido ya las dos dosis



�� Actualización del informe de actividad de #vacunación en España: https://t.co/5V2Bo25srA



�� Infórmate en: https://t.co/FEl0ROiPQV#YoMeVacunopic.twitter.com/8ToDraiAO7 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 2, 2021

Herrera también se ha referido a la posibilidad de que en otros países de Europa, como Alemania, se empiece a utilizar la vacuna rusa después de la efectividad que ha sido plasmada en una revista: "En Alemania no descartan lo que hace semanas parecía impensable, utilizar la vacuna rusa. Hay muchos misterios sobre este fármaco. Pero hasta este martes no se han presentado datos concretos y han señalado que la vacuna tiene un alto porcentaje de efectividad. Si hace uno año nos dicen que nos íbamos a plantear utilizar una vacuna rusa no nos lo creemos".

Por último, el comunicador ha analizado la decisión del Gobierno de coalición, PSOE y PODEMOS, de aceptar la mesa de diálogo con ERC para negociar una posible amnistía, señalando que esta postura del PSOE en Madrid es muy diferente a la que defiende Salvador Illa en la campaña catalana: "Lo más curioso del PSOE es el contraste. Mientras Salvador Illa dice que no pactará jamás con independentistas su partido hace lo contrario: se sienta en una mesa de negociación para hablar de amnistía".

Herrera explica el papel de Illa en la campaña catalana

El PSOE y Unidas Podemos han avanzado su respaldo en el Congreso a una moción de Esquerra Republicana (ERC) que pide reactivar la mesa de diálogo sobre Cataluña nada más constituirse el Ejecutivo autonómico que surja de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha explicado que respaldarán la propuesta porque su contenido no difiere "en nada" del acuerdo de investidura que ella misma firmó con ERC y porque está en el ánimo del Gobierno cumplir con los compromisos acordados.

También te puede interesar

Herrera: "La cuenta que no hace Sánchez es que ahora es imposible llegar a verano con el 70% de vacunados"

Herrera anuncia el motivo por el que Salvador Illa ya ha perdido en Cataluña: "Las verdaderas estrellas"