El comentario de Herrera sobre el anuncio que Alberto Garzón hizo sobre la publicidad de dulces para niños

Es verano y es el momento de hacer repaso de los momentos más importantes que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, el comentario que el comunicador hizo sobre una de las medidas anunciadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

En aquel programa, Carlos Herrera comenzó analizando las principales claves de la jornada, que pasaban, entre otros asuntos, por el asesinato de un niño de 9 años en La Rioja a manos de un hombre con varios antecedentes penales. El crimen tuvo lugar en la ciudad de Lardero: "Este pueblo tiene una cicatriz profunda por un crimen que ocurrió en 1998. No hay vecino de ese pueblo que no recuerde el crimen de la inmobiliaria. Este tipo ha estado hasta el 2020 en la cárcel, desde ese momento, ya en libertad, ha tenido a los vecinos con la mosca detrás de la oreja. Aquí están los que piensan que una persona no debería volver a tener vida en sociedad.

"La izquierda no quiso ver bien la Prisión Permanente Revisable porque era del PP. Después, viendo los casos que se producían, las cosas iban cambiando", apuntaba el comunicador respecto al debate político que se ha mantenido en los últimos meses respecto a la Prisión Permanente.

En este pueblo de La Rioja se venía diciendo que desde hace unos días había un hombre intentando captar a niños. Una niña se negó, pero la pasada tarde pasó lo que pasó. Durante una fiesta de Halloween, el niño salió con un amigo a jugar a un parque cercano, y este hombre le engañó para llevárselo. Los padres llamaron a la Policía y después de revisar varios edificios encontraron al niño en la portería de un edificio ya sin vida.

En clave económica, Herrera se refirió al informe del INE que avisaba de un crecimiento de la inflación como el vivido hace 29 años: "Estamos volviendo a la España de los noventa. En el año 1992 vivíamos una situación parecida, pero lo que ocurría por aquel entonces es que se podía devaluar la moneda y sobre todo no estaba Pedro Sánchez de por medio".

"Le vienen tiempos a este Gobierno complicados, por el propio Gobierno y por la situación. Este jueves el Gobierno tenía un hecho para estar contento y otro para preocuparse. Por un lado, la EPA indica que hemos creado empleo. Rápidamente sacó pecho Sánchez y la pregunta es saber por qué quieren derogar la reforma laboral que actualmente está vigente. Pero este dato tiene ciertas preocupaciones, y es que el trabajo se crea en el sector servicio, lo que indica que le trabajo es bastante temporal", analizó Herrera sobre la estrategia de Moncloa para sacar pecho por estos datos.

Volviendo a la inflación, el comunicador comentó lo siguiente: "Después el INE nos dijo que la inflación se va a posicionar este mes en un 5,5%, la subida más fuerte en casi tres décadas. Ahora estamos a la espera de saber si los precios empiezan a bajar en primavera, por lo que estamos casi aceptando que el invierno va a ser muy complicado".

Por último, se refirió al anuncio del ministro de Consumo: "Garzón ha vuelto a poner en marcha la máquina de prohibir, ahora con los anuncios de dulces para niños, en una nueva 'albertada'. Primero se metió con los chuletones de los padres y ahora con los bollos de los niños, y para eso se ha creado un ministerio. Tratar la obesidad está bien, pero lo que ha anunciado es otra cosa, es algo frívolo. En tiempos de crisis como este no se puede atacar así de fácil a cualquier empresa del sector industrial".

