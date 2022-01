Herrera analiza el nuevo impuesto que plantea introducir el Gobierno de Sánchez en el precio de gasolina

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE'', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación en Ucrania y por las nuevas opciones que tiene en el Gobierno encima de la mesa para subir los impuestos. "España mira a la cartera, a las manifestaciones que se repiten cada día, a Ucrania y a la pandemia. Es lunes, vamos a esperar a que se actualicen los datos pero lo más probable es que el número de positivos diarios baje".

Sobre la cuestión de los impuestos, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado la opción que maneja el Gobierno respecto a subir los impuestos en los carburantes: "Todas las previsiones que ha hecho el Gobierno para 2022 empiezan a flojear. Como saben ustedes que los Presupuestos Generales del Estado son una filfa, una mentira basada en una tasa de crecimiento irreal. Una cosa que pronosticaba el Gobierno es que el barril de petróleo se situaría en los 60 dólares, bueno está en 90. Los principales analistas prevén que subirá. El petroleo no solo sirve para que usted mueva el coche, o el camión que trae las cosas a su tienda de confianza. También influye en otros muchos productos. Ahora están pensando en cómo aplicar un impuesto nuevo, bueno, subir la fiscalidad de los carburantes: pone más caro el litro de gasolina. Esto no es porque el petróleo suba, sino porque el Gobierno quiere ganar más, arañar 10.000 millones más. Como lo necesita para gastar, pues vamos a subir el diésel y la gasolina también. En su argumentario tendrán que hay países de Europa que tiene la fiscalidad de los carburantes más alta, aunque también la renta será mayor, pero eso no lo dicen"

En clave internacional, Carlos Herrera ha centrado su atención en Ucrania, donde la tensión se sigue palpando. En este sentido, el comunicador ha analizado el papel que está jugando Rusia en esta crisis: "La crisis de Ucrania tiene muy preocupada a una parte de la sociedad que a primera vista no tiene nada que ver con ellos. Esta crisis tiene a Occidente un poco despistado. Un Occidente débil es una invitación al expansionismo ruso y se han ido acumulando una serie de gestos que incitan a ello. Cosas como la salida de Afganistán en Rusia y en China se mide al milímetro. Rusia va a seguir estableciendo perímetros de seguridad con territorios afines, pero todo esto puede incentivar a China a tomar Taiwán. Pase lo que pase, Rusia habrá conseguido sus objetivos de anexionarse una parte de Ucrania, enfadar a la OTAN y reforzar su papel en asuntos como los ataques cibernéticos o la intromisión política. Mientras, Sánchez aquí haciendo de las suyas. Rusia siempre necesita un tonto útil, y que mejor que los que hay aquí".

Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país, y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia". Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

"Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son "impredecibles" y se pueden "deteriorar" sin aviso, advirtió el departamento de exteriores estadounidense.