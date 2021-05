Herrera analiza la decisión del Constitucional que anula el decreto que permitió a Iglesias entrar en el CNI

El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha arrancado este viernes haciendo referencia a la actualidad política y social del país, que pasa una jornada más por la lucha contra la covid-19 así como por algunas noticias que se han conocido en las últimas horas.

Entre las noticias más destacadas, Herrera ha querido señalar la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que este jueves ha publicado un nuevo sondeo en el que afirma que el 44% de los catalanes quieren un gobierno de ERC con PSC.

Este nuevo estudio lo conocemos bajo el paraguas de un ambiente en el que se respira un cierto aire a adelanto electoral.

El último varapalo judicial al Gobierno de Sánchez

Sin embargo, el plano judicial ha sido protagonista en las últimas horas tras la decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional sobre el decreto que permitió a Iglesias entrar en la Comisión del CNI.

En concreto, el alto tribunal ha declarado inconstitucional dicho decreto al considerar que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley.

De esta forma, la Justicia acepta el recurso presentado por Vox, que era quien había pedido al Tribunal que se manifestase si entraba dentro de la Constitución el paso que, en plena primera ola, había hecho el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Herrera analiza las consecuencias que ha tenido esta resolución del Constitucional

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Herrera, bajo el contexto de esta resolución, ha querido analizar las implicaciones políticas que puede llegar a tener, ya que, según ha interpretado el presentador y director de 'Herrera en COPE', esta resolución es un aviso al Gobierno, que no puede utilizar a su libre albedrío los decretos leyes.

EFE/Chema MoyaChema Moya

"Para Iglesias no tiene efecto porque está fuera de la política, pero a Redondo sí que le afecta, tiene que salir de ahí. No deja de ser esta resolución del TC, ya conoceremos detalles, supone un toque de atención al Gobierno por el abuso de los decreto ley. Le viene a decir, que cuando no hay urgencia, no se puede sortear una ley extraordinaria. Qué se puede esperar de un Gobierno que trató de asaltar la Justicia con una reforma chavista", ha explicado el presentador de 'Herrera en COPE'.

También te puede interesar

Herrera: "La izquierda caviar vuelve a la libertad y al libertinaje para atacar a Madrid"

Herrera: "El Gobierno, que ha podido evitar los botellones tras la alarma, no lo ha hecho por dejación"