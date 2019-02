Herrera, alto y claro: "Esta huelga en Cataluña está convocada por un asesino"

Carlos Herrera ha hablado alto y claro en el inicio de 'Herrera en COPE' a las 06.00 horas ante la huelga que ha convocado Intersindical-Confederación Sindical Catalana (CSC), cuyo secretario general es Carlos Sastre, quien perteneció a la organización terrorista Exèrcit Popular Català y quien fue condenado a 48 años de prisión por la Audiencia Nacional por el asesinato de José María Bultó.

"Esta huelga está convocada por un asesino", ha dicho tajante Herrera. A ella "se va a sumar la Cataluña institucional: la Generalitat, la Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium y los CDR", ha explicado.

Este 'paro de país', como han llamado los huelguistas a esta jornada, significa "dar por el centro a todo el que pueda, a todos los que han salido a trabajar con normalidad". Herrera ha criticado que incluso el Fútbol Club Barcelona se haya adherido al paro: "Su preocupación debería ser meter goles. Como van todos en metro, como van todos en autobuses al entrenamientos, pues pobrets..."

"Esta es la Cataluña sin Parlament", ha denunciado el director de 'Herrera en COPE', que ha recordado que tampoco trabajará el gobierno regional -o "esa cosa que dicen que es un gobierno que preside esa cosa que dicen que es un presidente de la Generalitat", como dice el comunicador mejor valorado de la radio española-.

"Lo único que no está parado son las empresas que se están yendo", se ha lamentado Herrera.

Los precursores del paro "han pedido no consumir nada ni sacar dinero de los cajeros para que la huelga sea más efectiva y marcada", ha señalado, y ha añadido que han animado también a "hacer una huelga de consumo no tengáis luces, no encendáis, ni la de la nevera, no pongáis aparatos en marcha, sed previsores para no tener que ir a comprar o no tener que sacar dinero de los cajeros"