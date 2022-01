Herrera, sobre las inmatriculaciones: "Es la Iglesia la que dice que esos bienes no son suyos"

La Conferencia Episcopal informó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la sede de la CEE, que un análisis realizado por la Iglesia sobre los bienes inmatriculados en el periodo 1998-2015 revela que un conjunto de ellos pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo. Se trata, concretamente, de un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española.

En su monólogo de las 06.30h. de este martes, Carlos Herrera ha detallado exactamente cuál es la verdad sobre este asunto y por qué algunos medios no están dando una información real. "Si usted lee esas informaciones parece que la Iglesia se quedó con 1.500 bienes que ahora ha descubierto que no son suyos. Y no es así. La Iglesia no devuelve un millar de bienes. Y no los devuelve porque no los tiene catalogados como suyos", ha comenzado diciendo Herrera.

"Pedro Sánchez visitó la sede de la Conferencia Episcopal ¿Qué es lo primero que ha querido divulgar el Gobierno? Que la Iglesia ha devuelto cosas que se había quedado de legítimos propietarios Eso no es así. Falta precisión, sobra malababa y usted puede haberse topado en determinados medios de comunicación con titulares como 'La Iglesia tiene que devolver cosas que non suyas'. Eso es mentira. Hace un año, el Gobierno publicó un listado con las propiedades de la Iglesia en toda España. Y ese informe tenía la intención de buscarle las cosquillas. A ver si esta gente con las inmatriculaciones que hicieron entre 1998 y 2005, durante la reforma de la ley hipotecaria, se quedaron con más cosas de las que le pertenecen. ¿Y qué pasó? Que el Gobierno no encontró irregularidades. Y ahora, un año después, ha sido la Iglesia la que tras revisar la lista hasta en tres ocasiones ha dicho que hay una serie de errores o imprecisiones. Errores que cometió el Gobierno. Un millar de bienes son propiedades que no le pertenecen a la Iglesia. Es la Iglesia la que dice, esto en Justicia, no es mío. Eso que dijo el Gobierno que era mío en realidad no lo es. ¿Ven la diferencia que hay entre la realidad y el titular del portalito digital de turno pagado por el Gobierno o del PSOE? Hubiera sido tan sencillo como dar por bueno lo que el Gobierno dio por bueno.

Herrera propone un cambio de titular: El 97% de las propiedades reclamadas de la Conferencia Episcopal estaban bien registradas. "Queda claro que los grandes templos son propiedad de la Iglesia. Y estos no quieren preocuparse por la ermita abandonada, por la que está bajo las aguas o por la que quedó derruida. Ellos quieren la mezquita catedral para mangonearla. Conclusión: el 97% de las propiedades reclamadas a la Conferencia Episcopal están bien registradas", ha concluido.