La afición que más une a Herrera con su hijo Alberto: "En la cocina soy su pinche, porque no se fía de mí"

Alberto Herrera ha querido celebrar el día del Padre enviando un mensaje muy emotivo al suyo. "Te quiero mucho, no me podría haber tocado mejor padre", señala en un vídeo exclusivo para COPE.es.

Alberto explica en dicha grabación que Carlos Herrera siempre ha sido con su hermana Rocío y con él "un padre muy estricto". "Nos ha echado pocas broncas, pero cuando ha pasado se le pasaba muy rápido el enfado porque siempre ha sido un tipo muy cariñoso", cuenta Alberto.

Si tuviera que definir a su padre, lo haría con dos palabras: divertido y generoso. "Disfruta mucho de la vida y es muy gracioso. Nadie que tenga relación personal con mi padre dirá lo contrario. Y si algo envidio de su personalidad es su generosidad con todo el mundo. Algo que intento copiar o heredar", cuenta.

La relación que tienen ambos "es muy sana". "Tenemos una relación de amigos, aunque el hijo siempre le guarda el respeto al padre. Compartimos trabajo dentro y fuera de la radio, vivimos cerca y tenemos aficiones en común. La cocina es, sin duda, el lugar que más les une. "Me he pasado horas y horas con mi padre de pinche. Sigo siendo su pinche porque no se fía de mí, aunque ya hay algún plato en el que le meto goles. Pero seguiré siendo toda mi vida su pinche porque es mi padre y lo disfruto mucho", detalla.

Por último, Alberto subraya que queda Carlos Herrera para rato. "Sólo puedo darle gracias a Dios de haberme regalado el padre que me ha regalado. Y que así sea durante mucho tiempo. Se cuida mucho, así que tengo claro que éste dura más que un escalón", concluye.