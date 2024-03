Guadalupe Aguilar y los 'desaparecidos' en México: “FUNDEJ nace ante la ceguera de las autoridades”

8.700 personas desaparecieron en México en 2023. En los últimos 15 años la suma hace más de 95,000.

Mafias organizadas, uno de los problemas que padece México. “La guerra del narco” lo llaman. Algo que viene de lejos. Estas mafias se dedican al narcotráfico y han impugnado la autoridad del estado. Desgraciadamente se han infiltrado en la sociedad civil, la policía… Todo esto ha llevado a una guerra sucia, y presicamente esa es la raiz del fenómeno de los desparecidos.

Guadalupe Aguilar tiene 69 años y es la madre de José Luis Arana, uno de los miles de desaparecidos en Méjico en 2011. Guadalupe hace 21 años creo la ONG FUNDEJ (Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco). Este miércoles le era concedido el Premio de Derechos Humanos Rey de España de la Universidad de Alcalá.

“Me encuentro bien, me mantengo en un sueño esparanzador que me ha traído hasta aquí. Eso me lleva a tener muchas emociones encontradas”, explicaba a Mar Amate.

Guadalupe ha explicado que “el colectivo nace con la desaparición de mi hijo. Yo pensaba que era la única madre con un hijo desaparecido. Cuando me pasa me di cuenta de la terrible situación que se está viviendo en México. Cuando yo denuncio, me encuentro con otros padres que también van a denunciar la desaparición de sus hijos”.

La fundadora de FUNDEJ ha relatado en Herrera en COPE que “mi hijo desaparece, se lo llevan en un alto de tráfico entre su casa y el trabajo. Yo sé que José Luis no se fue con mujeres o amigos. Una madre siempre sabe y yo sabía que a mi hijo le ha había sucedido algo grave”.

“Con la asociación comprendí que el dolor compartido es menor. FUNDEJ nace ante la ceguera de las autoridades. En ella nos lleva a unimos para consolarnos y abrazarnos. Pero queremos encontrar a nuestros hijos. Trabajamos por una ley de víctimas más dura. Hay una crisis forense que impide que encontremos a nuestros hijos”.

Guadalupe ha confesado que “hay una canción que dice “Quiero verte aunque sea en una tumba” y eso no daría descanso porque, al menos, sabríamos dónde están”.

Por último, y tras la concesión del Premio de Derechos Humanos Rey de España, Guadalupe Aguilar ha reconocido que “recibirlo es una gran esperanza. Visibilizar en todo el mundo la situación que vivimos en México porque necesitamos que nos apoyen. Y sabernos queridos por todo el mundo, nos da fuerza para seguir adelante”.