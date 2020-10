El grito desesperado de un hostelero a los políticos: "Dejadnos poner desde ya terrazas de invierno"

"No puedo ayudar más a mis empleados. Algunos no han cobrado todavía el dinero de los ERTE de marzo. Les he adelantado el dinero, pero no puedo más. Si no cambia la situación y los Gobiernos no entienden que necesitamos ayuda, los próximos días tendré que despedir a 40 personas". Este fue el mensaje que Francisco Ángel García, dueño de varios locales de hostelería en Madrid, envió a 'Herrera en COPE'.

Según ha dicho este lunes después del decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno, que pretende extender hasta mayo, "vivimos en un desconcierto continuo. No tenemos ni idea de qué color nos van a poner la vida. Lo llevamos muy mal, sobre todo con una clase trabajadora que desde marzo sigue sin cobrar un euro del ERTE". "Lo peor de todo es que muchos trabajadores ni tan siquiera aparecen en el SEPE. Están burlándose de ellos".

Por eso, García le ha pedido a los políticos de uno y otro signo que "nos dejen de marear y que dejen de burlarse de los ciudadanos". A su parecer, los políticos, a la hora de gobernar, deben dejarle paso a los científicos.

El hostelero se ha dirigido especialmente a la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, pues es en esta localidad donde tiene la mayoría de sus negocios, para que le de a los hosteleros facilidades para poner "terrazas de invierno" y para que les deje "cerrar a las 00:00" a fin de salvar al sector en la medida de lo posible. Y es que, el mayor riesgo de contagios se da en espacios cerrados y abarrotados, salvo si la ventilación es eficiente, según han manifestado los científicos.

Según ha dicho, "el virus no está en los bares, está en todos los seres humanos que son incapaces de cumplir las normas".