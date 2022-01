El Gobierno plantea tributar por las indemnizaciones por accidente: "Hacienda se va a lucrar con las víctimas"

Desde el Ministerio de Justicia se muestran favorables ante la idea de modificar el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia después de su diferente normativa que sería aprobada próximamente. Sin embargo, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, avisaron y contemplaron que en esta nueva normativa se incluye una modificación en el IRPF que generaría un grave impacto para las personas afectadas por algún tipo de incidente de esta variedad. Estas formaciones repelen la idea de que la Agencia Tributaria tenga acceso a recaudar de esas indemnizaciones destinadas a reparar los daños a esas víctimas.

Esta acción no ha dejado a nadie completamente indiferente, sino que ha generado una sensación de desazón y malestar en todos los colectivos centrados en las víctimas de accidentes de este tipo. Uno de estos es el Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de víctimas de accidentes y responsabilidad civil, Manuel Castellano; quien ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para tratar de explicar en qué consiste este nuevo objetivo fiscal del Gobierno.

De aprobarse este nuevo anteproyecto de ley las víctimas de accidente que han percibido una indemnización, recibirían una partida inferior debido a que la Agencia Tributaria entraría a obtener cierta parte de ese dinero para quedárselo en forma de impuestos. Para Manuel Castellano, "ha sido algo que apenas se ha comunicado". "Se trata de un anteproyecto de ley de diciembre de 2020 que es inaudito por las maneras y el fondo".

Consideran también que se trata de una "ley de carácter procesal", aunque por el contrario, "en cuanto al fondo porque va en contra del principio resarcitorio". Esto va referido al principio de la integridad resarcitoria (restitutio in integrum); que consiste en que se ha de reparar todo el daño y solo el daño, ni más ni menos. Algo que de confirmarse esta deriva que hay en mente del Ejecutivo, podría tirar por traste los más básicos principios.

¿Indemnización o premio?

Hay una especie de vacío legal a la hora de considerar este tipo de escenarios, pero resulta llamativo el tratamiento que se hace a este tipo de indemnizaciones. Por un lado, al darle carácter retributivo se estaría tratando como si fuera un premio, y no es para nada lo que se debería reflejar. De hecho, Hacienda se encarga de obtener un pedazo de la tarta con premios como por ejemplo el de la lotería; primero del total recaudado por el premio y segundo de las cantidades distintas que se distribuyen a los ganadores.

En el caso de las indemnizaciones por accidentes, las víctimas no reciben un premio, sino que están obteniendo una compensación sobre unos daños sufridos que en muchas ocasiones no llegan a compensar las pérdidas sufridas en dicha desgracia. Lo que parece que está claro y que resulta evidente, es que no hay mucha ética en esta práctica. "Este tipo de prácticas abriría la puerta a que Hacienda se lucrara incluso de las indemnizaciones de los seguros", afirma Manuel Castellano; una situación compleja que terminaría con muchos de los principios básicos que hoy en día conocemos.