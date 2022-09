El gimnasio, estudiar inglés, leer más... entre los propósitos de septiembre que nunca solemos cumplir

El verano es tiempo de descanso y desconexión, pero la vuelta a la rutina en septiembre siempre se nos hace cuesta arriba. Por eso, durante las vacaciones solemos pensar en lo que vamos a hacer en el comienzo de este mes tan difícil, con el fin de intentar motivarnos a la vuelta de los días de descanso. Y, ¿quién no lo ha llamado a esto 'los propósitos de septiembre'? O lo que es lo mismo, decir eso de 'en septiembre voy a hacer más ejercicio' o 'me voy a apuntar a una escuela de idiomas a mejorar mi inglés'. Propósitos, como en año nuevo, que empezamos, pero que luego se nos hace muy duro ser constantes y continuarlos.

Después de resetear durante el periodo vacacional, empezamos septiembre con nuevas metas y, sobre todo, con intención de llevarlas a cabo: ir al gimnasio, estudiar inglés, ponerse a dieta, leer más... Todos ellos son propósitos de septiembre que luego empezamos y los dejamos a medias, o directamente no hacemos. Uno de los propósitos estrella del comienzo de temporada es el ejercicio. En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a Álex, propietario de un gimnasio de Logroño sobre cómo llevan el inicio de este mes y si han tenido un aumento de clientes en este inicio de temporada: “Mitad y mitas, porque la gente ya está empezando otra vez la rutina, la vuelta de vacaciones después de haber tenido algún exceso y sí que la gente lo empieza con muchas ganas. Además, aquí comenzamos con todas las actividades en septiembre, por lo tanto la gente vuelve a la normalidad. Y sí que es verdad que hay más altas que bajas”, contaba.

Por este motivo, también hemos hablado con Jaime Redondo, psicólogo deportivo, de rendimiento profesional y académico, que nos ha dado consejos para mantenerse activo y no perder nunca la motivación: “A la hora de establecer esos objetivos a corto plazo, lo más importante es que esos objetivos sean algo específico, es decir, huir un poco de lo políticamente correcto de 'voy a dejarme la piel, voy a darlo todo'. Esos son objetivos ambiguos, muy generales, que están muy bien y son muy bien intencionados, pero no van a tener un efecto a la hora de mantener la conducta porque tú nunca vas a saber cuándo lo has dado todo o cuándo te has dejado la piel”, aconsejaba Jaime Redondo.

“Tienen que ser objetivos medibles, que los puedas cuantificar, que sepas lo que has hecho. Otra recomendación es que los objetivos sean alcanzables. Es importante establecer una línea base de la que partimos, que en estas fechas partimos de cero la mayoría, y hay que tenerla en cuenta. No podemos pretender pasar de menos tres a cien, tenemos que ir poco a poco. Esto es lo que te hace conservar el rendimiento”, explicaba el psicólogo deportivo a 'Herrera en COPE'. En definitiva, y según la argumentación y los consejos de Jaime, los propósitos están muy bien, pero lo que interesa es que se mantengan en el tiempo.