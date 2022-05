El gesto de Eurovisión con Raffaella Carrà que no ha gustado a Carlos Herrera

María José Navarro ha querido hacer un último repaso a todo lo que ha dado de sí el festival de Eurovisión en el que España, por fin, ha quedado en un puesto más que decente. Al margen de la gran actuación de Chanel, que dejó tercero a nuestro país, o de la victoria de Ucrania, motivada por la situación de invasión que viven frente a Rusia, hubo un detalle que le ha valido las críticas a la organización, con el que Carlos Herrera no podía estar más de acuerdo.

Sin recuerdo para Raffaella Carrà

Navarro ha destacado cómo la RAI, televisión encargada de organizar el festival de Eurovisión en Italia, ha recibido muchas críticas por no haber incluido en la final un homenaje a Raffaella, aunque si lo hiciera en las semifinales. "Sí, cierto. Es verdad", confirmaba un Carlos Herrera que ha seguido de cerca lo ocurrido este fin de semana en el Festival de la Canción Europea.

Otro de los que estuvo ausente para la organización italiana fue el mítico cantante Franco Battiato que participó en el festival defendiendo a su país y quedó quinto en 1984. Aun así, desde Italia sí se quizo hacer un homenaje, destacando a una de sus representantes por encima de los demás, quien protagonizó una emocionante actuación en Turín.

Hubo un momento en el que Laura Pausini anunció un gran acontecimiento, justo entonces, se pensaba que seríe el ansiado homenaje a Raffaella Carrà, pero en realidad se trató de una actuación de Gigliola Cinquetti, cantando 'Non ho l'età', ganadora de Eurovisión en 1964, la primera vez que ganaba Italia.

Carlos Herrera analiza el paso de Chanel en Eurovisión

Este sábado, Televisión Española marcó un sorprendente 52,6% de cuota de pantalla gracias al Festival de la Canción de Eurovisión, donde Chanel conquistó a gran parte de los espectadores con 'SloMo'. Finalmente, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania'.

En una gala celebrada en el Pala Olímpico de Turín (Italia), su candidatura se ha impuesto a las de Reino Unido, segunda, y España, tercera. De esta manera, nuestro país ha conseguido la mejor posición desde 1995, cuando quedó segunda con Anabel Conde y 'Vuelve conmigo'. Como consecuencia, esto ha dado mucho que hablar, ya que, en el Benidorm Fest, la elección de Chanel fue muy criticada y muchos se posicionaron en su contra. No obstante, su victoria ha cambiado la opinión de muchos, al igual que ha comentado Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'.

"El tercer puesto en el concurso, aunque, en realidad, es un segundo puesto, después de una canción magnífica. Gracias al poderío de una muchacha que le ha sacado petróleo de una canción ramplona. Todo lo que le faltaba a esa canción lo puso Chanel Terrero con su baile, su fuerza, con su puesta en escena, que yo no recuerdo un show tan potente como el que ha llevado esta mujer a Eurovisión. Es cierto que no ha ganado, pero ha sido reconocida como una de las grandes triunfadoras del Festival y para su carrera eso va a ser bárbaro, ya que es un festival que cada vez a más frikis", comienza contando el presentador.

"Además, Eurovisión ha dado a Televisión Española lo que no recordaban desde hace años, con un 50% de share a medianoche, cuando empezaron las votaciones, siendo casi 9 millones de espectadores", cuenta sobre cómo ha repercutido este éxito a la cadena pública. Asimismo, ha hablado de lo mucho que beneficia el certamen a los países que lo organizan: "Constatando el éxito eurovisivo, Eurovisión, para el país que lo organiza, no es un marrón como algunos piensan. 2, 3, 4 horas de permanente publicidad del país en el que vives, de llenar una audiencia de 300 millones de paseos e imágenes de las diferentes zonas, pues te dan ganas de ir a Italia. Es una gran chollo para el país que lo organiza, para la televisión pública, ya que Chanel representa a RTVE no a España".

"Con esta muchacha ha nacido una estrella"

"Todos los que la atacaron por haber ganado el Benidorm Fest, se han hecho, de la noche a la mañana, Chanelistas. Es lo que tiene una parte de la izquierda en España, que ha perdido la vergüenza. Intentaron politizar el asunto y llegaron a pedir que se anulara la victoria de esta joven. Lanzaron una campaña de descrédito feroz, los odiadores de Twitter, hicieron que se tuviera que cerrar la cuenta... Todos esos, la noche de su éxito, corrieron a felicitarla. Pues esa es la calaña y la cutrez de esa gentuza. Pueden masacrar a una joven y, seguidamente, tratar de apuntarse a la cola de los admiradores después de su éxito. La poca vergüenza", lamenta el comunicador.

"Luego está de fondo el ridículo espantoso porque la victoria de Chanel, tan popular, es toda una enmienda a la totalidad de las políticas de este gobierno. ¿Ustedes se imaginan a esa mujer pidiendo la baja porque le ha venido la regla? Esta tipa está tan empoderada que se ha cargado toda la tristeza y el resentimiento de las políticas de igualdades de este gobierno a golpe de caderas", agrega.

De la misma manera, Herrera ha señalado la esperada victoria de Ucrania: "Era previsible que ganara Ucrania, que arrasó en el voto popular, pero no por cuestiones musicales. La canción era un truño, era una mamarrachada de canción. El público le regaló su solidaridad. Reino Unido tenía una gran canción y España podría haber ganado. Lo hubiéramos hecho en voto de jurado si Rumanía nos hubiera dado un poquito más. Siempre Rumanía es muy generosa con la canción española".

"Con esta muchacha ha nacido una estrella y espero que lo disfrute como se lo merece. Pero también ha nacido la mejor respuesta a la ingeniería social progre que se recuerda en años y, en concreto, a la sección femenina que aspira a que todas las mujeres sean como Irene Montero o Adriana Lastra, que voten, que piensen, que hablen, que se diga 'matria' en vez de patria, 'niñes', que dejen abortar con 16 años sin el permiso de los padres, que convierte la igualdad en una guerra de sexos... A esas las ha derrotado Chanel haciendo una cosa revolucionaria, que es ejercer de mujer libre haciendo lo que le da la gana y presumiendo de tipo, además de levantar a toda Europa con una canción que intentó prohibir la policía del pensamiento progre", zanja.





