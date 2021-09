Presidente del Colegio de Geólogos: "El urbanismo y los riesgos geológicos sigue en mantillas en España"

España cuenta con dos áreas volcánicas consideradas activas -aquellas donde se han producido erupciones en los últimos 10.000 años-, que son las islas Canarias y la comarca de La Garrotxa, en Girona, pero también con zonas volcánicas inactivas en Cabo de Gata (Almería), Cofrentes (Valencia), las Islas Columbretes (Castellón) y Campo de Calatrava (Ciudad Real).

Actualmente Canarias es la única zona de riesgo volcánico elevado en España y las islas de La Palma, Tenerife y El Hierro las de mayor actividad, según indica el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En este archipiélago se han producido todas las erupciones volcánicas registradas en los últimos siglos en España, siete de ellas en la isla de La Palma.

La otra zona considerada activa, aunque sin que haya registrado ninguna erupción desde hace miles de años, es la comarca de la Garrotxa, en Girona, donde se encuentra el Parque Natural de la Zona Volcánica del mismo nombre.

En Castilla-La Mancha, concretamente en Campos de Calatrava, en Ciudad Real, se localiza una zona volcánica de unos 5.000 kilómetros cuadrados, donde hay documentadas unas 300 manifestaciones volcánicas, entre ellas el volcán del Cerro Gordo, situado entre Granátula y Valenzuela, o el de Columba, que con 5.000 años de vida se encuentra entre Calzada y Granátula.

Desde el Instituto Geográfico Nacional señalan en que hay que diferenciar, por una parte, el volcanismo que se localiza en el ámbito peninsular y en algunas de sus islas próximas y, por otra, el que se encuentra en Canarias. Y el presidente del Colegio de Geólogos de España, Manuel Regueiro, ha remarcado en "Herrera en COPE" que "salvo los volcanes de Campo de Calatrava que han tenido alguna erupción histórica, y los de las islas Canarias, están extintos y no se considera que se vayan a poner en erupción ninguno. La consideración de volcán activo es solo para los de las islas Canarias".

En nuestro país hay movimientos sísmicos constantemente, "pero muchos no se llegan a percibir y la gente no sabe que ha habido un movimiento sísmico en su pueblo". Asegura Manuel Regueiro que a la población le interesa mucho lo de los volcanes y los terremotos, pero no se cuida la enseñanza sobre ellos, "debería ser una asignatura en el Bachillerato y no que se considera una "maría"".

El presidente del Colegio de Geólogos pone el dedo en la llaga, en los planes de urbanismo, en la gran cantidad de poblaciones que se ven afectadas porque están situadas en lugares donde no se debía haber construido: "está habiendo una DANA que se está llevando casas en Granada. En el caso de La Palma, en la zona donde está actuando el volcán no tiene plan general de urbanismo, el urbanismo de allí es de una norma subsidiaria del 1987 porque el plan que habían intentado apobrar en Los Llanos lo tumbó el Tribunal Supremo. El tema de la urbanización y los riesgos geológicos sigue en nuestro país en mantillas".