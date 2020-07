¿Puede la Generalitat decretar el confinamiento en Lérida?

El aumento de casos en Lérida ha propiciado que el Govern de la Generalitat de Cataluña tomara la decisión de decretar el confinamiento de la población de Lérida. Este hecho ha provocado que el casi medio millón de personas que viven en Lérida vuelvan a confinarse en sus casas. Dado que las medidas decretadas por Quim Torra son propias de un estado de alarma, una juez ha denunciado este hecho dado que la potestad de tomar una serie de medidas tan severas y trascendentes son competencia del Gobierno central y no del autonómico.

Para resolver la duda si las Comunidades Autónomas pueden o no tomar estas medidas. En Herrera en COPE ha estado el juez Vázquez Taín para resolver esta duda. A la pregunta de si Cataluña está o no en estado de alarma el letrado ha señalado que: “en principio no”. Hay que partir de la base que la situación actual no vine apoyada por ninguna base legal, no se han redactado las leyes suficientes para entender si este tipo de acciones se pueden hacer o no. En este sentido el juez recalca que: “la ley orgánica que regula la implantación del estado de alarma no prevé el confinamiento de la población”. En este sentido, por el momento, no existe base jurídica que asegure la legitimidad de las acciones llevadas a cabo en Lérida: “existe unas inseguridades jurídicas que propician que un juez interprete estos casos a su manera”.

En el caso de Cataluña, la Generalitat presenta el recurso en fin de semana. Por lo que en fin de semana está la jueza de guardia en lugar de la jueza de lo contencioso administrativo. Es por lo que la jueza de guardia interpreta “de forma garantista” que a pesar de que la ley de emergencia y alerta sanitaria no contempla el confinamiento, interpreta que con la medida se establece un precedente que justifique las medidas que se quieren tomar.

El juez Taín ha afirmado que: "hay que esperar a que un órgano judicial superior establezca un criterio dado que el Gobierno no ha tenido una iniciativa clara en legislar para controlar este tipo de situaciones". Por su parte el juez Taín asegura que: “hay que ir a lo específico. Si estamos en una crisis sanitaria hay que dejar que las autoridades sanitarias adopten las medidas, y que los jueces sean los encargados de controlar si las medidas adoptadas sean las adecuadas”. Según el letrado de cabecera de Herrera en COPE asegura que es más partidario de actuar de manera más práctica, logrando encauzar la situación tomando decisiones más a la medida de las circunstancias y aislar, en este sentido, el control político.