General venezolano exiliado: “No creo que Maduro convoque las elecciones, lo conozco perfectamente”

La UE sigue sin reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela y van pasando los días y expirando el plazo que Pedro Sánchez dio a Maduro de convocar elecciones.

A este respecto, el general de brigada Antonio Rivero, exiliado en Miami asegura que “no creo que las convoque, conozco perfectamente y lo he denunciado desde que salí desde dentro de la Fuerza Armada e incluso lo hice estando activo antes de mi baja voluntaria en el 2010. Conociendo pues la interioridad de lo que se buscaba con el difunto traidor Chávez, la perpetuidad y la hegemonía del poder mediante un modelo, un proyecto que no data de una circunstancia de llegar poder despedir, sino de un proyecto que se sitúa en la pretensión soviética de la conquista de América por el comunismo que termino siendo en Venezuela por su posición geoestratégica y la parte petrolera que sembró a Occidente de mucha energía en la Segunda Guerra Mundial.”

Argumenta el general que “no habrá ningún garantía por supuesto de ninguna manera y no van a ceder el poder en la alternabilidad democrática en tanto y en qué el CNE no puedo haber tocado de ninguna manera en las condiciones que le ofrecen a ellos la garantía de unas elecciones transparentes. Y tercero, la oposición con la diligencia los partidos políticos no debería participar en ningún tipo de elecciones y no debe ser ese el objetivo en tanto y en que este gobierno, esta tiranía se ha defenestrado total y absolutamente del poder”.

El próximo sábado Juan Guaidó ha convocado una serie de manifestaciones por el país, de las que el general Rivero recuerda que “siempre está presente la represión por toda la naturaleza que implica el que una población definitivamente busca a cómo dé lugar superar las barreras de la represión de la contención de anti libertad que existe en la calle venezolano a la hora de legítimamente exigir sus derechos fundamentales: el de la libertad, el de poner el poder y propiamente estos grupos de la Guardia Nacional de las fuerzas policiales adoctrinados.”

Señala además que “en ningún caso están preparados para poder atender las manifestaciones en la naturaleza que se presentan de manera de respeto a los derechos humanos esto es una consecución que en ningún caso este cualquier marcha cualquier protesta pueda librarse de buena manera y garantizar la efectiva la misma pero aquí estamos y digo con toda seriedad y responsabilidad invito a los compañeros que están organizando esto cuidado con las estrategias en el orden de lo que están proyectando en la población desde el punto de vista de esta programación de manifestaciones porque en el 2014 se regenera los buenos resultados pero en el 2017 se equivocaron estrategia en cuanto a las manifestaciones porque desde el punto de vista de horario del punto de vista los testigos planteado sobre esas manifestaciones no estaba liberada a vencer la estrategia y él dominio del régimen este caso digo las manifestaciones deben tener unas características de presión simultánea en todo el país y sobre las areas neuralgica que garanticen la manifestación de esa masa con la contundencia necesaria de que hay una fuerza y que hay una creencia de que haya el ceder el poder de usurpación que está en este momento”