General Álvarez: “Volver a organizar un santuario terrorista en Afganistán lo veo posible pero más complicado"

Los talibanes ya han tomado Afganistán, una vez que se hicieron este domingo con Kabul y han declarado el fin de la guerra. Aseguran que se harán con el control del país de forma pacífica.

En ‘Herrera en COPE’hablamos con el teniente general del Ejército de Tierra en la reserva,Ricardo Álvarez Espejo, que ha manifestado su “profunda frustración y decepción” y sobre todo “el fracaso de la misión –que desempeñaron allí hace años- en todos sus aspectos, tanto en la formación, la reconstrucción y la gobernabilidad del país”.

El general Álvarez fue uno de los mandos que estuvo desplazado a Afganistán en esa misión ‘Libertad Duradera’ de EE. UU y la OTAN -a la que ha hecho referencia-, en la que “había una gran ilusión por sacar al país adelante, por apoyar en todo lo que era la seguridad, la reconstrucción y la gobernabilidad de Afganistán” en la que se gastó mucho dinero.

Para el general, la situación a la que se ha llegado se debe fundamentalmente “a la tenacidad de los talibanes, su adherencia al terreno y el control de las zonas rurales”, consecuencia por la que el Ejército afgano apenas ha puesto resistencia “ya que se han visto solos desde el momento de la retirada de quienes les apoyaban, y se han dejado caer en sus manos”.

“No me creo nada de lo que dicen, que van a hacer una transición pacífica, un gobierno de transición”, afirma el teniente que considera que los talibanes “al final, impondrán sus estructuras, su religión y su régimen radical que devolverá la tiniebla y la oscuridad a Afganistán”. Y lamenta “el futuro es bastante oscuro”.

Por último, el general Álvarez cree que “lo del volver a organizar un santuario terrorista lo veo posible, pero más complicado teniendo en cuenta que hay intereses que se han defendido muy bien. Interese de China, Rusia con algunos de los recursos del país como puede ser el litio, pero no podemos olvidarnos de los grandes negocios de los gaseoductos de los países centrales asiáticos que tienen que pasar hacia el sur, hacia India, etc. Y ahí Rusia puede desarrollar un papel preponderante en detrimento de los Estados Unidos” por eso considera que “en este sentido se va a intentar estabilizar. Que no sea un santuario terrorista que complique todo ese potencial que tiene ahora mismo Afganistán en sus manos”.