"Fui a una low cost": Carlos Herrera explica cómo fue el cambio de 'look' del que siempre se arrepentirá

Cuandopasas unos días fuera de casa tienes que hacer uso de una serie de servicios que se salen de los que utilizas habitualmente. Empiezas por cambiar de cama y de almohada, de cuarto de baño e incluso de productos de aseo, como puede ser el gel de ducha. Son tan solo pequeños cambios, que pueden no resultar agradables para aquellos que son más maniáticos con sus rutinas.

Sin embargo, la cosa se complica en caso de sufrir algún imprevisto y es que todos tenemos nuestro dentista de confianza, al igual que nos pasa con el fisioterapeuta, el centro de estética o el peluquero. Precisamente en este último, más de uno habrá vivido una experiencia desagradable y no habrá salido del todo contento con su nuevo corte de pelo.

Algo similar fue lo que le pasó a Carlos Herrera, como ha compartido con los oyentes de COPE durante la sección 'Así Somos los de Bilbao', capitaneada por Jon Uriarte. El colaborador de 'Herrera en COPE' sacaba como tema de conversación los cortes de pelo y contaba su experiencia personal, debido a que su madre fue peluquera.

"Hubo un tiempo en el que ella, que llevaba ya retirada mucho tiempo porque fue peluquera de joven, seguía cortándonos el pelo. El problema es cuando se negaba a reconocer que ya no veía bien, entonces cortaba más orejas que Manolete, hasta que le dijimos oye, igual si gastamos en una peluquera que vea, que tenga ojos", explicaba Uriarte, provocando las risas de sus compañeros.

El "destrozo" de corte de pelo de Carlos Herrera

En ese momento, Carlos Herrera recordaba lo que le había ocurrido durante una estancia en Tenerife. El comunicador se encontraba alojado en un hotel de Santa Cruz y decidió acudir a una peluquería que estaba cerca, "una lowcost", y la experiencia no fue demasiado bien."Mira que tengo poco pelo, pero el destrozo fue tan grande", narraba Herrera. Al salir de allí y ver cómo había quedado, el comunicador se preguntaba, "los 10 euros que te has ahorrado, ¿tú crees que te ha compensado?"





La anécdota de Carlos y Alberto Herrera por un corte de pelo

No es la primera vez que alguno de los Herrera se refiere a su corte de pelo y revela alguna anécdota personal vivida. Hace escasos días era Alberto, el hijo del comunicador, el que contaba el momento en el que se sumó a la tendencia de llevar cresta, algo que no gustó a su padre y que provocó una discusión en la familia.

Al escuchar a Alberto, los colaboradores de 'Herrera en COPE' se preguntaba si no le había echado de casa, a lo que él explicaba que le hicieron una foto "mientras mi padre me echaba la bronca" minutos antes de salir a la calle. En la imagen "se le ve echándome una bronca y diciendo, "conmigo no vas a así a la calle"", añadía el hijo de Carlos Herrera.

