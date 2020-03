Fernando López del Oso: "Sabía quién era mi padre pero no del todo su figura”

Para Fernando López del Oso, explicar a qué se dedicaba su padre, es harto complicado. No sabe si decir psiquiatra, si decir presentador, si escritor, si fundador de revistas. Es complicado definir a un inquieto que hizo tantas cosas.

A su padre le gustaban las piezas que no encajaban, los enigmas. Viajó a casi todas partes, era un explorador de lo oculto. Y siempre hizo las preguntas adecuadas.

Era Fernando Jiménez del Oso, que se convirtió en una referencia en los setenta, ochenta y cuando se iban juntos a comer, todo el mundo les interrumpía para hacerse una foto. Ahora, su hijo Fernando, sabe quién es su padre, aunque para explicarlo, lo ha hecho en casi 400 páginas de un libro: “El legado del Oso”, tras horas de conversación con los que viajaron y trabajaron con él. Porque había muchas piezas de su padre por descubrir. “Conocí facetas y rasgos de mi padre que hasta ese momento no conocía”.

Entrar en su despacho “era como sacado de una novela de Arthur Conan Doyle”, una atmósfera entre el humo de un cigarro y música extraña, con simbolismos y estatuas, urnas de vampiros disecados o de una tarántula que le regaló su padre, “en parte con sentido del humor porque a mi me aterrorizaban las arañas”.

Todos los misterios que investigaba estaban relacionados, y no tenía un favorito aunque hablaba siempre de antiguas civilizaciones y su nivel de conocimiento.

El gran enigma que le dejó por descubrir su padre, fue un reto para él. “Grandes preguntas del hombre y recorrer sus temas que me llevaron a una apertura de mente, y al final me produjo una transformación”. Y es que seguir su estela es la de seguir la de un gran excéptico, porque el decía que estaba abierto a todo pero no se creía nada. “Porque cuando uno empieza a recopilar información ya no cree, pasa a pensar”. Más o menos lo que le ha ocurrido a Fernando López del Oso, que al recopilar información sobre todo lo que había de su padre, empezó a pensar, que era más grande de lo que él mismo ya sabía.