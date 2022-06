Federico Trillo, en 'Herrera en COPE': “En relación a España, Shakespeare tiene actitudes muy interesantes”

William Shakespeare ha sido uno de los grandes escritores de todos los siglos. Pero, como muchos autores su obra no estuvo exenta de polémicas y sus libros estuvieron, en varias ocasiones, en riesgo de ser censurados.

Un ejemplo de ello tuvo lugar en 1624, en Valladolid. Ahí Monseñor William Sankey, un jesuita censor de la Inquisición, tuvo que decidir si incluía en el 'Índice de libros prohibidos', un volumen que se encontraba en la biblioteca del seminario nada más y nada menos que la edición infolio que reúne póstumamente treinta y seis de los dramas escritos por William Shakespeare.

Un dilema moral que explora Federico Trillo en su nueva novela, 'El censor de Shakespeare'. Un libro que ha escrito 23 años después de retirarse de la vida política y a punto de jubilarse de la jurídica y que, como ha asegurado el ex presidente del Congreso, no es un biografía al uso porque “la vida de su antónimo, del censor, que era gran amigo de la infancia de él, es también una vida que yo he procurado montar sobre los acontecimientos históricos para anclarla bien en la historia de España e Inglaterra en el momento crucial”.

Un acontecimiento que, como ha explicado el ex embajador, comienza “en el momento crucial que, en España empieza después de la Armada Invencible, de su decadencia y ascenso”. Razón por la que, como ha asegurado Trillo, “las dos vidas son muy peculiares y sale así unas vidas paralelas yo creo que muy interesantes para el que le interese ese periodo”.

Sin embargo, el autor ha centrado gran parte de su obra en Shakespeare y en la novela afirma que el autor británico fue un gran aliado para España en el asunto de la Leyenda Negra, algo que ha corroborado en 'Herrera en COPE': “Es una de las cosas más picantes del libro. Shakespeare, con relación a España, tiene actitudes muy interesantes... desde las anecdóticas como promocionar nuestros vinos a cosas más interesantes como comprar productos españoles a Antonio Flores”. Anécdotas que podrán descubrir en el audio adjunto y de las que podrán profundizar en 'El censor de Shakespeare', la nueva novela de intriga de Federico Trillo.