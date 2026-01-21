Alfredo Relaño sentencia la crisis del Real Madrid y elogia la dirección de Arbeloa: "Es la superación del mal rollo"

El periodista Alfredo Relaño ha analizado en 'El Partidazo de COPE' la contundente victoria del Real Madrid por 6-1 ante el Mónaco en la Champions League. Para Relaño, el partido supone la "superación del mal rollo" y ha elogiado la figura de Arbeloa, de quien ha dicho que ha venido "a hablar bien de él".

La hábil gestión de Arbeloa

Relaño ha destacado que le ha gustado "hasta la conferencia de prensa" del técnico. Considera que su gestión de la situación ha sido hábil y ha contribuido a cambiar la dinámica negativa que rodeaba al equipo.

Según el periodista, cuando a Arbeloa le han preguntado por la polémica, su respuesta ha sido una "evasión" para que el ruido mediático desaparezca. "Ha dicho, 'los jugadores son muy buenos', y Vinicius, al abrazarme a mí, yo creo que fuera una suplantación, en Madrid soy yo", ha interpretado Relaño.

Para Relaño, el resultado es clave, ya que, en su opinión, "las goleadas son muy sanadoras". Además, ha calificado como un "acierto" que Arbeloa haya mantenido el bloque del último encuentro, que ya funcionó con sus cambios, para devolverle la confianza al equipo.

El 'pero' a la noche de Champions

Sin embargo, no todo ha sido positivo para el veterano periodista. Relaño ha señalado que "las únicas 2 cosas que no me han gustado de la noche han sido las celebraciones de de Vinicius (...) y la de Bellingham", las cuales ha calificado de "endogámicas".

Con esta victoria, Relaño espera que se confirme la "superación del mal rollo". Sostiene que en el fútbol todo pasa muy rápido y que "el cese de Xabi, que dolió por la forma en que pasó, la eliminación de Copa, la bronca del otro día, pues, ya hay una neblina de goles que la va tapando, y ya estamos en una nueva época".

Finalmente, ha concluido que "Arbeloa ha ganado este partido de una manera brillante y convincente". Aunque ha reconocido que "el Mónaco ha estado mal", ha recordado que "no es fácil meter goles en el fútbol de hoy".