Jorge Olcina, meteorólogo: "A partir de este jueves estaremos bajo la influencia de Ingrid y en estas zonas será muy activa; con lluvias y oleaje profundo"

El meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' los motivos de la inestabilidad que afecta a España. Tras el paso de la borrasca Harry, que ya se aleja por el Mediterráneo, la península se prepara para recibir "las características borrascas del Atlántico", pero esta vez con una frecuencia e intensidad inusual.

Ingrid, una nueva borrasca muy activa

Una primera borrasca ya ha comenzado a barrer la península, pero la más importante llegará en las próximas horas. Bautizada como Ingrid, su nombramiento indica que será "un poquito más activa, con vientos incluso más fuertes". Según Olcina, esta borrasca protagonizará el tiempo durante el final de esta semana, con oleaje profundo en el Atlántico y el Cantábrico, además de lluvias generalizadas.

EFE Una nueva borrasca de alto impacto que afectará al país, llamada Ingrid, dejará nevadas en cotas muy bajas desde el viernes

Este tren de borrascas es una buena noticia porque permitirá recopilar mucha agua, aunque el experto ha advertido de que estas "lluvias están cayendo de forma, pues muy abrupta, en muy poco tiempo". Un patrón que, según él, marca las precipitaciones en España en la última década.

Olcina ha vinculado este invierno "muy anómalo" con fenómenos a miles de kilómetros, conocidos como "'teleconexiones' que llamamos climáticas". Un calentamiento en las capas altas sobre el Ártico provoca que el aire frío baje con mucha más frecuencia hacia latitudes como la nuestra, generando inestabilidad y borrascas muy energéticas. "Se ha abierto el pasillo de borrascas y de momento no se cierra", ha sentenciado.

Llueve casi tanto o más que antes, pero en más corto espacio de tiempo" Jorge Olcina Meteorólogo

La lluvia, el gran debate del cambio climático

De cara al futuro, Olcina ha señalado que si bien la subida de la temperatura por el cambio climático es un hecho, "el gran debate es la lluvia". Con una atmósfera más cálida y los océanos calientes, se evapora más agua y "las borrascas vienen más cargadas de agua". La consecuencia, según el climatólogo, es que "llueve casi tanto o más que antes, pero en más corto espacio de tiempo".

El ambiente durante el fin de semana será, por tanto, de pleno invierno. El viernes será un día frío, con heladas débiles durante el día y temperaturas que no superarán los 10 grados en amplios puntos del norte y centro peninsular. Sin embargo, será el sábado cuando el frío se intensifique, con un descenso todavía más acusado de las temperaturas, según ha avanzado el portavoz de la Aemet.

Para la jornada del sábado se esperan heladas en amplias zonas del norte, centro y este de la península. Las máximas se mantendrán por debajo de los 10 grados, siendo incluso inferiores a los 5 grados en la meseta norte, el sur de Aragón y el norte de Castilla-La Mancha. Las precipitaciones afectarán a gran parte del territorio, a excepción de la fachada oriental y el valle del Ebro, con cotas de nieve muy bajas: entre 500 y 800 metros en la mitad sur, y a partir de tan solo 300 a 600 metros en el norte y la zona centro. Además, el viento soplará con fuerza en áreas del litoral este y zonas de montaña.

De cara al domingo, continuarán las precipitaciones en buena parte del país, muchas de ellas todavía en forma de nieve en cotas bajas, aunque no se espera que sean tan abundantes como en el día anterior.