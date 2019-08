El fallo de un medio que ha puesto (por error) en el punto de mira por listeria a un mítico bar sevillano

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la listeria y de la listeriosis, aún hay casos bajo sospecha y se está tratando de esclarecer todo lo que ha sucedido, pero imagínate que eres el dueño de un bar o un restaurante y en una televisión se cuenta la noticia de la bacteria y se ponen imágenes de tu establecimiento de fondo, si una persona tiene la televisión, por ejemplo, sin sonido y lee solo el rótulo y ve de fondo el establecimiento, pensará que la listeria ha podido salir de la carne que servían ese lugar.

Esto es lo que ha ocurrido en un mítico bar de Sevilla, un lugar histórico de gran éxito de la ciudad andaluza que el año que viene cumple 350 años: 'El Rinconcillo'. A raíz de la alerta de la Junta de Andalucía por la bacteria de la listeria, una televisión nacional contó la noticia utilizando imágenes de recurso, es decir, imágenes que se graban para poner de fondo de una noticia, para ilustrarla, pero sin necesidad de que tenga absolutamente nada que ver. Para denunciarlo, uno de sus dueños, Javier de Rueda, ha hablado en 'Herrera en COPE'.

“Nosotros desde el día 22 de julio hasta el día 22 de agosto cerramos por temas de conservación del edificio, por arreglar, pintar y darle un poco de color,como todos los años. El día 23 varios clientes me dijeron que habían visto imágenes de fondo en la televisión mientras hablaban de la enfermedad de la listeria. Había una sobrepreocupacion porque saben perfectamente que nosotros jamás hemos puesto este tipo de artículos, jamás hemos trabajado con la empresa Magrudis ni ninguna de sus filiales. Nuestra carta es totalmente tradicional, con productos de mercado”, ha defendido de Rueda.

El dueño de 'El Rinconcillo' ha dejado claro que su “clientela, después de los años, sabe perfectamente el tipo de comida que damos, nos podremos equivocar igual que se equivoca todo el mundo e igual que se han equivocado con nosotros. No queremos nada más que hacer justicia en el sentido de que se reconozca un fallo, no queremos nada económico, no queremos entrar en temas judiciales aunque ya nuestro abogado, evidentemente, se ha puesto en contacto con ellos. Nuestra principal preocupación es nuestro cliente y queremos que rectifiquen públicamente en todos aquellos programas y noticias donde se ha dado la noticia con nuestras imágenes”.

De Rueda ha asegurado que cree que “ni siquiera se lo han planteado”, de hecho ha señalado que “en ningún momento hacen mención al nombre”, pero simplemente con la imagen vale, “nuestra apariencia es muy emblemática y cualquiera que haya estado sabe cómo es”.