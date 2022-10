Un facultativo gallego en Alemania, sobre el éxodo de médicos: "Gano más del doble que en España"

Cada día, las listas de espera en un centro médico se multiplican y es más complicado cerrar una cita con tu médico. Seguro que lo has sufrido recientemente: si quieres ir al médico de familia mal porque están saturados pero... si se trata de algún especialista es aún peor: en algunos casos, las consultas preferentes se han dado para ocho o nueve meses más tarde. Pero, ¿esto a qué se debe? Pues simple y llanamente a que faltan médicos. Se estima que en la última década al menos 18.000 facultativos han hecho las maletas y se han ido a trabajar fuera de nuestras fronteras. Y, ¿a dónde se van los médicos? Los destinos elegidos son Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Emiratos Árabes, entre otros... Van en busca de un mejor sueldo, de más estabilidad y también de más reconocimiento. Esto hace que el sistema sanitario español se resienta: se estima que solo en la Atención Primaria faltan 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras. Y en los Hospitales pasa lo mismo: como las plazas no se cubren las plantillas están doblando turnos, les cancelan las vacaciones y tienen que hacer miles de horas en guardias. De hecho, están llegando ya las primeras convocatorias de huelga en varias comunidades autónomas.

A esta sangría de médicos que se van fuera por las malas condiciones laborales hay que añadir que la edad media de los facultativos es de 55 años. Es decir, que en la próxima década se van a jubilar en España unos 80.000 doctores. Plazas que podrían cubrirse perfectamente con los profesionales que se están formando actualmente.En los ultimos 15 años hemos pasado de 26 facultades de medicina a 46. Hay cerca de 8.000 plazas para formar a futuros médicos pero, ¿se querrán quedar a trabajar en España? La respuesta negativa a esta pregunta se debe, sobre todo, a las condiciones laborales: el sueldo de los MIR residentes, los que se están formando en una especialidad, denuncian no llegar a los 1.300 euros, el más bajo de toda Europa. Además, 4 de cada 10 médicos que trabajan en la sanidad pública española tiene un contrato temporal. En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Alejandro Barros, un médico gallego que hace cinco años decidió irse a Colonia (Alemania), para hacer su especialidad: Neurología y Psiquiatría. Y, de momento, no se plantea volver.

¿Cuánto gana un médico en el extranjero?

"Puedo garantizar es que yo gano más del doble de lo que ganaría en España en las condiciones en las que estoy", comenzaba diciendo Barros, añadiendo que, "en Alemania, en función del Estado Federal, un R1 -un residente de primer año- sin guardias está cobrando entre 2.800 euros y 3.000 euros netos sin guardias. Un R1 en España, en las mismas condiciones o en peores, está cobrando entre 900 y 1.000 euros", destacaba. El médico gallego ha explicado lo que echa de menos de España: "Estamos demasiado focalizados en las consecuencias y no hacemos una crítica, un análisis sensato y racional sobre las causas. No hay, para nuestros dirigentes, un debate mínimamente intelectual/racional sobre lo que está pasando", comentaba, llegando a la conclusión de que esto "no interesa". "En mi caso personal, por encima del dinero ha sido la flexibilidad, el hacer lo que yo quiero, mi vocación (...) Y el problema del sistema español y del sistema de formación es que eres un participio, te la juegas directamente a una carta a un examen de 8 horas de un día y luego mucha suerte. Y si luego no te gusta lo que haces, te aguantas. Entonces existe una numeritis brutal en España. Hay mucha gente con mucha vocación que no está haciendo lo que puede, y luego gente que igual no quería hacer lo que está haciendo, pero lo tiene que hacer. Y eso yo creo que es un problema muy grande. Y luego que no tienes flexibilidad, no puedes hacer lo que quieras, haces lo que puedes", profundizaba en los problemas que hay en España a la hora de ser médico.