Experto de la ONU en agua: “Hacer trasvases o crear más embalses no son buenas estrategias para las sequías"

Los embalses de España están al 40% de su capacidad, y algunas comunidades autónomas han empezado a tomar medias para intentar paliar esta sequía de la que nos vienen avisando desde hace meses ante la falta de lluvias y el cambio climático.

Algunas de las restricciones que han llevado a cabo son las de cerrar duchas en las playas, prohibir regar, llenar piscinas o lavar los coches. En algunas localidades también cortan el suministro de agua por las noches.

Para saber qué es lo que realmente se debe hacer ante una situación como la que nos encontramos en estos momentos en nuestro país, hablamos en ‘Herrera en COPE’ con Pedro Arrojo, relator de la ONU para los derechos del agua potable que lo primero que nos aclara es que “el nivel de los embalses es una parte pequeña de nuestras reservas de agua” explicando que “nuestra reserva de agua son los acuíferos, los acuíferos subterráneos a los que estamos sobreexplotando desde hace muchos años”.

Y también señala otro de los problemas que tenemos en España respecto al agua son el “millón de pozos ilegales que tenemos”.

Avisa Arrojo que para hacer frente a la sequía no sirve “hacer grandes trasvases que aunque pueden ser útiles para para alguna cosas pero no para años de sequías, no son una buena estrategia para las sequías y menos para el cambio climático” así como tampoco “hacer más embalses en el país del mundo que tiene más embalses. Nosotros ya tenemos embalses, no tenemos agua, si hacemos más embalses en un tiempo en el que se prevé una disminución de caudales en los ríos a lo largo de las próximas décadas de entre el 25 y 40% vamos a tener más embalses vacías”.