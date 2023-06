Un experto corrobora que el 40% de los padres representados en la ficción son conflictivos

¿Qué tienen en común Homer Simpson, Dark Viader o Jack Torrence? Los tres son padres y cada uno de ellos están representados con una personalidad distinta acorde a su trama. No obstante, hay una serie de patrones que se repiten con la representación de los padres en la ficción. Esto es algo que corrobora la Fundación Family Watch que han presentado su III Informe sobre las familias en el cine y las series donde han analizado la figura del padre en las 10 series y 10 películas más vistas de 2022.

Isidro Catela, doctor en Comunicación,profesor e investigador de la Universidad Francisco de Vitoria, ha explicado en 'Herrera en COPE' una serie de conclusiones reveladoras acerca del reflejo de la figura paterna en la ficción. El experto corrobora que el 40 % de los personajes paternos aparecen como seres autoritarios. En el 20% de estos casos "no es más que un medio para luego una reconciliación final ,es decir, que se produce un conflicto entre padres e hijos, un conflicto que a veces es conflicto de la trama, que terminan dandose un abrazo".

El experto subraya que en películas españolas del año 2022 hay muchos padres autoritarios, entre los que se encuentran padres asesinos, delincuentes o corruptos.

"La ficción no siempre es mentira, nos ayuda a entender la realidad. Aunque no todos seamos padres, hemos sido hijos y esa dimensión no se puede borrar" ha recalcado Catela. "Si se borra aparece un sustituto", es decir, puede participar un personaje como el hermano mayor para cumplir ese reflejo de paternidad.

También existe la representación de una figura "que está pero que no está": el padre ausente . El 57'5% de los padres del estudio poseen esta característica. "El estudio nos lleva a pensar, que en muchos de esos casos (20%) esa ausencia se vive con una añoranza, es decir, se vive con una nostalgia de bien donde el padre quiere recuperar al hijo" o viceversa.

Entre las ideas globales de este estudio, el doctor en comunicación diferencia tres conclusiones, la primera que "la dimesión padre e hijo está presente siempre", ha asegurado el experto. A su vez, el "70% de las relaciones entre padre e hijo son conflictivas" y que "en un porcentaje pequeño pero creciente, en esa relación el conflicto se usa como insturmento de la reconciliación de la trama".

La representación del padre ha cambiado con el paso de los años. "Desde mayo del 68 ha cambiado mucho. Hay un momento de explosión de crisis, donde el padre se hace añicos y se representa de otra manera". "Ya no es el padre tradicional previo a la reconstrucción, es un padre más blando y más laxo" ha asegurado el profesor.

