Estos son los cinco hitos espaciales más importantes de España

España ha dado el primer paso para tener un su propia NASA. El Gobierno ha aprobado la creación del Consejo de Espacio, que son quiénes van a poner en marcha la Agencia Espacial Española, es decir, el equivalente a la NASA en Estados Unidos. El objetivo es que esté operativa a principios de 2023. Esto quiere decir que nuestro país va a tener su propio hueco en el espacio. Pero oye, no va a ser la primera vez que nuestro país viaje a cientos de miles de kilómetros de La Tierra.

“Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”, fueron las famosas palabras que dijo Neil Amstrong cuando pisó la Luna. Pues ahí ya estábamos presentes nosotros. El americano llegó a bordo de la nave Apolo 11. Y el primer lugar del mundo donde se supo fue en Fresnedillas de la Oliva, un pueblo a 50 kilómetros de Madrid, donde se emplaza una de las estaciones espaciales que la NASA tiene ubicadas alrededor del mundo. Ocurrió por la posición de Madrid con respecto a la Luna aquel domingo 20 de julio de 1969.

Rumbo a Marte

La estación espacial madrileña fue la primera en escuchar las palabras de Amstrong al pisar el satélite. Pero no es el único “hito espacial” que hemos conseguido. Vamos a repasar los 5 hitos espaciales más importantes de España. Están los que piensan en viajar a gran escala, en concreto a 54 millones y medio de kilómetros ¿El destino? Marte. Sin duda, pisar la tierra marciana es el gran reto en la carrera espacial. ¿Y quién está planeando hacer este viaje? Pues el multimillonario dueño de Tesla (y señor de Twitter en potencia), Elon Musk.

El reto no es nada fácil. El vuelo dura alrededor de 6 meses a una velocidad que ronda los 20 mil kilómetros por hora. A esta velocidad no es lo mismo mandar un robot que un humano. Pero la distancia no es lo más complicado del proyecto. Lo difícil es llegar y poder volver. Y para eso hace falta muchísimo combustible, y sobre todo un sitio donde almacenarlo. Este problema todavía no está resuelto. Pero además del viaje hay otro problema: sobrevivir. Un robot no necesita agua o comida, pero los humanos sí y eso no se puede producir en Marte, todavía. Las naves tienen que ser autosuficientes para que un ser vivo pueda aguantar los meses de viaje y la estancia en la superficie marciana, esa es la llave a Marte.





Programa MELISSA

Esto que parece de película, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. En España se está desarrollado el programa MELISSA, de la Agencia Espacial Europea. Muy en resumen, en el laboratorio piloto de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigan cómo generar comida y agua en el espacio reproduciendo las condiciones de la Tierra y lo están consiguiendo. Al frente del proyecto está Francesc Gòdia, catedrático de Ingeniería Química de la propia Universidad y director de este proyecto. Explica que la planta "consta de seis unidades y en cada una se realiza una función".

De esas 6 unidades, 4 estarían ya muy avanzadas. Estarían a un 60% de su funcionamiento. Queda camino por recorrer, pero los resultados están siendo buenos. Y todo esto ¿Con qué se hace? Con nuestros propios residuos, tal cual. Con lo que genera nuestro propio cuerpo. Francesc los enumera: "partes de las mismas plantas que uno come, el CO2 de la respiración, la humedad del sudor, la orina y el material fecal".

Operación DART

El oxígeno es clave, ya que ni en el espacio ni en Marte hay. Y abrir una compuerta de la nave espacial, evidentemente, no es una opción. Bueno, todos esos residuos (o “recursos” como prefieren decir ellos) se transforman y obtenemos "plantas, microalgas, agua potabilizada y oxígeno que se puede volver a respirar". Esta es una aportación crucial de España a los viajes espaciales. Pero no la única.

También está la misión DART. Se trata de una misión única. ¿Por qué única? Por su propósito. El objetivo es impactar contra un asteroide para desviarlo de su órbita. Julia investiga toda esta materia en el Instituto de Astrofísica de Canarias y además es miembro de esta misión. Explicaba que, aunque hay antecedentes similares, esto no se había hecho nunca. El objetivo es un asteroide de 163 metros de diámetro.

Ángel Anaya es Jefe de Operaciones del complejo de Comunicaciones de la NASA y nos ha explicado cuál es la principal conclusión a la que esperan llegar: "los resultados serán conocer en qué medida el impacto de una nave como esta, alterará su trayectoria u órbita alrededor del asteroide mayor". DART Está previsto que impacte en septiembre de 2022. Seguro que pronto volveremos a hablar de él.

Primer cohete español

Para ir al espacio lo principal y que hace falta un cohete. Y este 2022 veremos el primer cohete español rumbo al espacio. Tiene un nombre muy nuestro: MIURA. Raúl Torres es CEO y cofundador de 'PLD Space', la empresa que lo ha construido. "Se ha desarrollado con una finalidad doble: servir como demostrador tecnológico y para servir como cohete que pueda lanzar experimentos científicos y tecnológicos para ser lanzados al espacio", comenta Torres.

MIURA 1 es el inicio de una saga que se completa con el cohete MIURA 5, que se lanzará en 2024 desde la Guayana Francesa. Este primer cohete es fundamental para todo el proyecto. Se puede decir, que irán creciendo uno detrás de otro. Además de estos proyectos, también podemos presumir de astronautas españoles.





Astronautas españoles

El primero de todos: Miguel López Alegria, quien ha pasado a la historia por ser el primer astronauta nacido en España en viajar al espacio. Creció en Estados Unidos, y entre 1995 y 2007 realizó tres misiones con el transbordador espacial, y dos con la nave rusa Soyuz. El pasado 8 de abril, López Alegría volvió a subirse a una nave (a la ya famosa Space X, de Elon Musk) como comandante profesional de la primera tripulación de turistas con destino a la órbita terrestre.

Y otro al que todos conocemos es a Pedro Duque, ingeniero aeronáutico y el primer astronauta que viajó al espacio en representación de España. Desde 1998, Duque ha participado en tres misiones espaciales. Lo que queda claro es que tenemos muchas razones para estar orgullosos de todos los españoles que, con su trabajo, nos acercan un poquito más a las estrellas.