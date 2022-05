¿Es posible respirar en Marte sin traje espacial?

Si viajásemos a Marte, nuestro planeta vecino, ¿Qué cosas necesitaríamos para sobrevivir? Agua, comida, refugio, pero lo más importante es el oxígeno. Este se encuentra en el aire que respiramos en la Tierra, gracias a las plantas y a algunas bacterias que nos lo proporcionan. Aunque, obviamente, no es el único gas que se encuentra en nuestra atmósfera. Es más, no es ni el más abundante, solo un 21% de nuestro aire está compuesto de oxígeno. Casi todo lo demás es nitrógeno, en concreto, un 78%. Entonces, si hay más nitrógeno que oxígeno, ¿Por qué solamente respiramos este último?

Al respirar, todos los gases que se encuentran en el aire entran en nuestro cuerpo, pero este únicamente se queda con el oxígeno y el resto es expulsado al exhalar. La atmósfera de Marte contiene un 99% menos de aire que la de la Tierra, debido a que el tamaño del planeta también es menor. Además, su gas más abundante es el dióxido de carbono, que para nosotros es tóxico en grandes concentraciones. Por otro lado, en Marte no hay apenas oxígeno para que el ser humano sobreviva. Así que, si respirásemos el aire de su atmósfera sin un traje espacial adecuado que nos proporcione oxígeno, moriríamos en el momento.

Un entorno extremo

Nos asfixiaríamos, y debido a la baja presión atmosférica, nos herviría la sangre, ambas cosas casi al mismo tiempo. Así lo explica un artículo de la revista 'CNET'. Desde hace años, los investigadores han estado buscando evidencias de vida en Marte, sin hallar ninguna. No obstante, cabe destacar que por el momento se ha analizado muy poco. Lo que queda claro es que este planeta es un lugar extremo y no solo por su aire, sino porque a penas hay agua líquida y sus temperaturas son muy frías. Solo por la noche llegan a superar los -73 grados, según un informe realizado por la NASA.

Aunque cabe decir que hay muchos organismos terrestres que sobreviven en entornos extremos, puesto que se ha encontrado vida en el hielo de la Antártida, a kilómetros de la superficie, donde las temperaturas son muy bajas y donde no hay casi agua ni oxígeno. A pesar de que ahora no haya vida en Marte (cosa que no se sabe), podría ser que hace millones de años sí, cuando su atmósfera era más densa y había más oxígeno, sus temperaturas eran más cálidas y había mayores cantidades de agua líquida. Determinar esto es uno de los objetivos de la misión 'Mars Perseverance' de la NASA.

Oxígeno fabricado

Esto es la explicación de que el 'Perseverance' esté buscando en el interior de las rocas marcianas fósiles, para tratar de encontrar algún organismo que una vez vivió. Entre los siete instrumentos que van a bordo del rover está 'MOXIE', un dispositivo que extrae el dióxido de carbono de la atmósfera marciana y lo convierte en oxígeno. En el caso de que este dispositivo funcione como los científicos esperan, los futuros astronautas no solo fabricarán su propio oxígeno, sino que podrán utilizarlo como componentes del combustible para cohetes que programarán para volar de vuelta a la Tierra.

Cuanta mayor cantidad de oxígeno puedan fabricar en Marte, menos necesitarán traer proveniente de la Tierra y será más fácil para los visitantes que vayan al planeta rojo. Sin embargo, incluso con el oxígeno fabricado por ellos mismos, los astronautas seguirán necesitando un traje espacial. En la actualidad, la NASA está trabajando en nuevas tecnologías para mandar a humanos a Marte. Esto podría ocurrir en la próxima década, quizás en algún momento de finales de la década de 2030.