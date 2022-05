¿Qué es la extraña "puerta" que ha fotografiado el Curiosity en Marte?

En el verano de 2012 la NASA envió a Marte el 'Curiosity', un todoterreno mandado para investigar nuestro planeta vecino. Los expertos querían saber si había habido vida en el pasado y cuáles eran sus condiciones. Después de diez años rodando por Marte, el vehículo fotografió algo que parecía imposible: una puerta excavada en la pared de roca. Esta imagen llegó el pasado 7 de mayo y se hizo viral. Todo el planeta pudo contemplarla, imaginando miles de posibles teorías. En las redes sociales hubo todo tipo de especulaciones como, por ejemplo, que era un escondite para extraterrestres.

Sin embargo, los científicos ya han confirmado de qué se trata en realidad. En el diario 'The Daily Telegraph', el geólogo Sanjeev Gupta, explicó que la imagen no es para nada rara. "Solo son procesos geológicos normales. La grieta es una fractura, que son abundantes en Marte y la Tierra. No hacen falta terremotos marcianos para producirlas", comentó el experto quien, además, ha trabajado en la misión que ha llevado a cabo el 'Curiosity'. Es más, los trabajadores de la NASA han declarado que la imagen puede ser engañosa.









Ya que parece que la puerta es enorme y, realmente, se trata de un pequeño agujero en la roca que mide nada más que 30 por 45 centímetros, así lo dicen los responsables del 'Jet Propulsion Laboratory' de la NASA en 'Snopes', un portal de verificación de noticias. Realmente, la toma está "muy, muy, muy ampliada de una pequeña grieta en una roca", afirman. Lo que ha llamado tanto la atención es la ruptura del paisaje normal de Marte, aunque en toda la imagen se pueden contemplar diferentes grietas.

"Hay fracturas lineales en todo este afloramiento, y este es un lugar donde se cruzan varias fracturas lineales", confirman los expertos. Además, añaden que es probable que haya habido terremotos en el planeta rojo que hayan provocado una abundante tensión en la y, por ello, se ha fragmentado. Así que se puede confirmar que no es una excavación realizada por alienígenas, sino una imagen ampliada que se asemeja a una puerta del tamaño normal.