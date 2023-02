Estos son los alimentos que debes incluir en tu dieta según tu fecha de nacimiento: "Será mejor para la salud"

Este lunes, los colaboradores de 'Herrera en COPE' han hablado de los alimentos que resultan ser más saludables para las personas según su signo del zodiaco. "Dependiendo del signo del zodiaco, recomiendan una serie de alimentos que serán mejor para la salud", comienza explicando Goyo González.

"Para los Aries, el dulce no es recomendable. Intenta eliminar líquidos y comer más fruta, sobre todo las que llevan vitamina C como las naranjas, mandarinas... Consume verduras cruda y, de vez en cuando, añade soja a tus comidas", apunta para los Aries. En el caso de Tauro, "tienen que hacer más ejercicio. Recomendamos alimentos integrales, cereales y también verduras. Evitar las carnes con mucha grasa y los procesados".

"Géminis, debe ceñirse a los horarios. Toma alimentos que aporten hierro y calcio, ensaladas, semillas y carnes, pero magras", recomienda el comunicador. "Cáncer, son muy sensbiles. La alimentación influye en su estado de ánimo. Por eso, se recomienda que tomen verduras, pero crujientes y frescos, legumbres y lácteos. Evitar harinas, las salsas y los picantes", apunta para quienes han nacido entre el 21 de junio al 22 de julio.

"Leo, necesitáis carnes con poca grasa, frutas con vitanimas C y E y no tomar café, té, alochol... Todo lo que sean grasas y excitantes fuera", dice, dirigiéndose a Alberto Herrera. "Virgo, alimentos ricos en fibra. Viene bien la patata, la legumbre cocida, los huevos y el pescado . Y no abusar de la carne roja y tomar menos café", agrega.

"Libra, el problema está en los riños. Por ello, deben tomar mñas agua e infusiones. Carnes magras y, de vez en cuando, un yogur. Solo tomar queso ligero", dice para terminar tras apuntar que el resto de horóscopos los desvelará en el próximo programa.

Receta de alubias blancas con pulpo

Ingredientes:

1 cebolla

Dientes de ajo

1 Zanahoria

1 Pimiento

1 Tomate maduro

Fumét de pescado

Vaso de vino blanco

Aceite de oliva

Sal, pimentón, pimienta

Un bote de alubias blancas

Dos patas de pulpo

Elaboración:

1. en una cazuela con aceite pochamos los dientes de ajo picados y la cebolla también picada.

2. A continuación añadimos el pimiento en pequeños trozos y dejamos cocinar. Rectificamos de pimienta y sal.

3. Pelamos y cortamos las zanahorias y las sumamos al guiso con una cucharadita de pimentón dulce o picante, removemos y seguimos cocinando.

4. Ponemos un vaso de vino blanco seco, subimos el fuego y dejamos evaporar. Vertemos el fumét de pescado, cubrimos y guisamos a fuego medio hasta que la zanahoria esté tierna. Sacamos y colamos las judías blancas del bote.

5. La añadimos a la cazuela para que se haga todo junto durante unos quince minutos.

6. Cortamos las patas del pulpo en trozos y las echamos en el guiso. Le damos unas vueltas y lo tenemos al fuego otros diez minutos.

7. Si lo queremos más espeso sacamos unas alubias con algo de caldo, las pasamos por la batidora y las echamos en la cazuela, le damos unas vueltas para que todo se ensamble bien y a servir.