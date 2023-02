Esto es para lo que realmente sirve el botón de los semáforos de los pasos de cebra: no es para cruzar antes

Los semáforos suelen ser un elemento muy polémico del tráfico, dado que muchos los cumplen a rajatabla, mientras que otros se los saltan en cuanto existe una mínima posibilidad. El verde indica el paso, el rojo parar y el ámbar obliga al conductor a atender a la calzada y a su carril, ya que no cuenta con la preferencia. No obstante, no todo el mundo lo tiene claro y es lo que han comentado en la tertulia de 'Herrera en COPE'.

"Rechazo unánime en Valencia a eliminar el ámbar de los semáforos en los cruces de grandes vías y en los de giro a la derecha", comienza informando Carlos Herrera. A raíz de esto, han hablado del rechazo al ámbar: "Querían eliminar el ámbar porque decían que agilizaba más y había menos accidentes, pero otros dicen que es al revés".

"Lo ha propuesto la Policía Local y dicen que sí se evitarían accidentes, aunque otros apuntan que es todo lo contrario", corrobora Alberto Herrera. "El ámbar señala que tienes que parar, no que cruces rápido", insisten. "Antes había ámbar para pasar de rojo a verde. Ahora, solo hay ámbar para pasar de verde a rojo", reflexiona el presentador.

El verdadero funcionamiento del botón de los semáforos

"Hay conductores que interpretan el ámbar como el verde y aceleran", aseguran. "El ámbar está, pero nadie les hace caso", reconocen los colaboradores. "Yo tampoco entiendo por qué vas al semáforo y le das a la tecla ¿Lo vas a poner tu verde?", reflexiona un comunicador.

No obstante, Herrera ha hecho un parón para aclarar para que sirve realmente el botón de los semáforos: "No, pero con eso, ellos sabes el número de personas que pasan por ahí. Y si se aprieta mucho el botón, a lo mejor es que tienen que dar más tiempo para que pase la gente".

De esta manera, Herrera ha explicado el verdadero funcionamiento del botón de los semáforos. Parece que no se utiliza para poner el semáforo en verde y poder pasar antes, en el caso de los peatones. En cambio, es una forma de llevar el recuento de las personas que cruzan con el objetivo de establecer más o menos tiempo de duración entre el cambio de los colores del semáforo.