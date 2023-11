Este es el alimento del supermercado que triunfa por culpa del coronavirus: "Hay una tienda en Madrid"

La pandemia ha marcado a todo el mundo. Es habitual que cuando mantenemos una conversación con un amigo midamos el tiempo antes del coronavirus y después de él. Las primeras semanas de confinamiento, las estanterías vacías de los supermercados fueron protagonistas de multitud de vídeos virales. Y es que algo tan cotidiano como hacer la compra ha cambiado a raíz de la pandemia. En concreto, hay un alimento que ha disparado sus ventas. Descubre cuál es en el siguiente audio.

Ha sido Alberto Herrera en la sección de 'Los de Bilbao' el que se ha hecho eco de este estudio. "Según la Universidad de Viena, tras la pandemia, el 67% de los europeos compra más latas de conserva de las que necesita", un dato que nos ha sorprendido a los colaboradores de 'Herrera en COPE' como puedes escuchar en el audio previo.

"Este porcentaje lo ejemplifica perfectamente María José Navarro, que además le da salida", comentaba Alberto Herrera, generando un pequeño debate en el programa. "Tengo un Diógenes de latas, en mi casa puede haber latas caducadas hace siete u ocho años", reconocía Navarro entre risas.

Por su parte, Alberto apuntaba que "si les quitas la etiqueta a todas para que tengas la sorpresa de qué me toca hoy, tampoco sabes cuándo caducan, aunque a veces viene en la tapa". Un hecho que confirmaba Goyo González: "Las conservas, como su propio nombre indica, conservan los alimentos durante años", explicaba como gran amante de la cocina y las recetas.

"Hay una tienda en Madrid que venden latas de conserva de más de 50 o 60 años", contaba González, sorprendiendo a todos los presentes en el estudio. "Berberechos crianza", decía Antonio Agredano, en un comentario que desataba las risas de los colaboradores de Carlos Herrera.

El único producto que Carlos Herrera no compra en el supermercado

Carlos Herrera, como buen amante de la cocina, acude a menudo al supermercado para elegir los mejores productos para sus recetas. Sin embargo, hay un alimento en concreto que nunca compra. Era 'El Pulpo', que conoce al comunicador desde hace años, el que explicaba de qué se trata.

Recordaba una anécdota que vivieron juntos: "Un día hay que contar, me tienes que dar el permiso porque si no, yo no lo cuento, tu reacción cuando viste que en el carrito en el supermercado te metimos una pastilla de mantequilla", relataba, haciendo alusión a un momento en el que expusieron a Herrera a un producto alimenticio sobre el que ya ha expresado su animadversión en repetidas ocasiones: "Cómo cogiste esa mantequilla, que no la querías ni tocar", le ha recordado el director y presentador de 'Poniendo las Calles'.





"Ni tocar", ha confirmado un Carlos Herrera, que se ha mostrado asqueado tan solo por escuchar la resonancia de la palabra mantequilla: "Detritus... yo no compro detritus y en mi carro no va el detritus. Si lo quiere comprar otro, allá cada uno con lo que haga. En mi cocina no, desde luego", ha explicado, dejando claro que la mantequilla no es algo que podamos encontrar en la cocina del director y presentador de 'Herrera en COPE'.

'El Pulpo', en vistas de que el tema se animaba, quiso insistir al comunicador: "Es odio absoluto hacia la mantequilla, no la puedes ni ver". Una afirmación a la que Carlos Herrera respondía de forma categórica: "Es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano", dándole un portazo a su uso prácticamente definitivo.

Escucha la divertida conversación entre ambos y la explicación completa del director y presentador de 'Herrera en COPE' en el audio que tienes a continuación.

