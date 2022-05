"Estamos en manos de Miguel Carcaño": Las claves del caso de Marta del Castillo, reabierto 13 años después

En Sevilla acaba de finalizar el juicio contra el Cuco y su madre por falsos testimonios en el caso de Marta del Castillo. Francisco Javier García Marín, más conocido como "el Cuco", ha reconocido esta mañana ante la juez, que mintió en el juicio celebrado en octubre de 2011 por el crimen de Marta del Castillo, en el que solo fue condenado Miguel Carcaño, el cual se encuentra en prisión actualmente. En ese juicio de 2011, el Cuco testificó no haber estado nunca en el piso de la calle León, 13; lugar en el que Marta fue asesinada.

En los juzgados de Sevilla se encontraba nuestra compañera de Cope Sevilla, Inmaculada Jiménez, quien ha insistido en que el juicio solamente tenía un objeto: comprobar si el Cuco y su madre habían mentido en sus declaraciones en el juicio a los mayores de edad del caso de Marta del Castillo. Nada más comenzar la sesión, tanto el abogado del Cuco como el de su madre, Rosalía, pedían que se diera lectura al escrito de la fiscalía, en el que se les acusa de no haber dicho la verdad. En el juicio de 2011, Francisco Javier había dicho que estuvo de botellón con unos amigos y que no había pasado por la vivienda en la que estaba Marta.

Un juicio que deja sin argumentos

La madre, por su parte, había dicho que ella vio al Cuco en la hora en la que se sitúa la muerte de la víctima, argumentando que su hijo estaba en casa y que ella pasó a darle un beso de buenas noches. La fiscalía en su escrito desmonta estas declaraciones y en cuanto se ha terminado de leer la escritura, el Cuco ha dicho: "estoy de acuerdo con todo lo que acabo de escuchar, pero no voy a responder a más preguntas". Por lo tanto, reconocía así los hechos y dejaba sin argumentos a la acusación particular y popular, quienes habían solicitado un número de testificales.

Entre ellas, la que había generado mayor expectación era la de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta. De hecho, Carcaño había sido trasladado de la cárcel de Herrera de la Mancha, donde cumple los 21 años de prisión que le fueron condenados, a una de Sevilla para declarar en el juzgado. Incluso los abogados de la familia habían propuesto que se llevara a cabo un careo entre Miguel Carcaño y el Cuco, con el objetivo de ver si se arrojaba alguna luz sobre el paradero del cuerpo de la joven.

13 años, 4 meses y 2 días

Han pasado ya 13 años, 4 meses y 2 días desde que asesinaron a Marta y aún continúa la pregunta que tiene en vilo a todos: ¿Dónde está? La juez ha determinado no practicar más pruebas, lo que ha provocado un gran desasosiego en la familia. Inmaculada Torres, la abogada de la familia ha dicho que "creemos que esos daños morales están muy relacionados con la declaración que pudiera hacer Miguel Carcaño que, a pesar de estar aquí, no va a poder declarar". Mañana declararán los padres de Marta, pero tan solo para que se valore el daño moral que todo esto les ha causado.

"Lo seguimos viviendo con mucha pena, un vacío muy grande, tristeza e impotencia", declara la madre de Marta, Eva Casanova. "No sé si ellos se dan cuenta del daño que hacen con esconder el cuerpo y después no decir dónde está", comenta Antonio del Castillo, padre de la víctima. Lo único que quieren es encontrar el cuerpo de su hija para poder estar en paz, porque llevan ya muchísimo dolor acumulado después de tanto tiempo. Para ellos no termina la pesadilla hasta que no aparezca el cuerpo de Marta, puedan enterrarlo y comenzar el luto.

"Mientras que Dios no me abandone, estaré buscándola"

"En juicio, el último día todos ellos pidieron perdón, pero salido de una boca que no lo siente realmente de corazón, a mí no me vale", dice Eva Casanova. Lo que piden es colaboración en un juicio que ha tenido hasta ocho declaraciones diferentes. José Antonio Casanova, abuelo de Marta, explica que "tengo un grupo de compañeros y vecinos con los que repaso todo el terreno. Mientras Dios no me abandone, estaré buscándola". Y es que este caso ha sido seguido por toda España desde sus inicios, fue un caso muy mediático en el que hubo varios protagonistas: Miguel Carcaño, el Cuco, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García Mendaro.

Miguel era el exnovio de la joven y es el único encarcelado a día de hoy por confesar el delito. Cuando mató a Marta tenía 19 años y ahora 33. Cumple la condena de 21 años y 3 meses en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Saldrá en libertad en el año 2030. Está previsto que declare este próximo martes en el juicio contra el Cuco. Agustín Martínez, abogado de este último, ha negado a Cope un posible encuentro cara a cara entre los dos hombres. Además, insiste en el objetivo de este juicio. "Se trata única y exclusivamente de determinar si en la declaración que prestaron Francisco Javier y su madre, pudieron faltar a la verdad o no".

Una comienzo tardío

A lo que añade que "si hubieran faltado a la verdad, si eso es constitutivo de un delito de falso testimonio o no. Aquí no se va a repetir el juicio que en su día se llevó a cabo y, por lo tanto, carece de sentido la celebración de ningún careo". Por otro lado, si por algo es conocido Carcaño es porque ha cambiado de versión en multitud de ocasiones. Juan Baño, Jefe de Interior de la cadena Cope, asegura que el problema comenzó desde el principio. Dice que se empezó tarde y mal la investigación, ya que se tardaron más de 20 días en determinar que aquello no era una desaparición.

"Hasta que apareció una chaqueta de Miguel con rastros de sangre de Marta en la casa de la novia de Miguel, no se pusieron a trabajar en una dirección diferente", explica nuestro compañero. Esto quiere decir que la investigación iba ya con un retraso increíble. Cuando se comenzó a trabajar, aparecieron multitud de inconvenientes y problemas. "Esto terminó con un enfrentamiento prácticamente entre el juez y la parte instructora por parte de la policía", cuenta Baño.

A lo que añade que "estamos en manos de Miguel Carcaño, porque por parte de investigación ya va a ser muy improbable conocer el paradero del cuerpo de Marta". Se celebraron dos juicios con dos sentencias que pueden ser contradictorias. La hipótesis en la que ahora podríamos estar es que "probablemente, el hermano de Miguel tendría mucho que decir", concluye Juan Baño.