"Estafa piramidal": esto esconde la nueva estrategia de Sánchez que te afectará pronto

El aumento de los precios y la negativa del gobierno a bajar impuestos está en el centro del debate político. Desde la oposición se está pidiendo que se bajen impuestos y desde Moncloa se argumenta que eso supondría una merma en la recaudación y por ende, en el correcto funcionamiento de los servicios públicos. El PP niega la mayor y asume que donde se notaría la merma es en el gasto político que este gobierno de coalición ha disparado, una situación que Ignacio Camacho, colaborador de 'Herrera en COPE' ha denunciado.

Las cifras del empleo público en España

Camacho tiene claro que a lo que vamos es hacia "un estado clientelar", tras lo que ha añadido que "no puede ser que la mitad del empleo, o más de la mitad del empleo, que se esté creando en España, sea empleo público". El periodista ha criticado que "eso no es estado del bienestar, eso es estado clientelar", favoreciendo que los individuos beneficiados por las políticas de gasto público acaben por votar a quien le deben su bienestar.





"También hay una clase burocrática que se está incrementando con contrataciones continuas", ha denunciado Camacho. "Esto lo están pagando los españoles. Mucha gente todavía no ha terminado de asimilar que el sistema español de pensiones es una estafa piramidal. Tú no estás cotizando para tu pensión, sino para pagar la pensión de los que actualmente la están cobrando", ha señalado Ignacio Camacho en 'Herrera en COPE'.

La deuda española y el difícil futuro de reformas

Y es que el tema de los ingresos y gastos del estado está de plena actualidad, algo que Camacho considera que "al gobierno se le está yendo de las manos una deuda pública que va por el 120 por ciento del PIB, que va a provocar que cuando no esté el gobierno haya que hacer una reforma de las pensiones". Reforma que "se comerá el futuro gobierno que venga, porque Europa no está dispuesta a permitir esto", ha criticado el periodista en COPE.





"Cuando se dice que vamos a subir la pensión al IPC, pues mira como está el IPC, son 12 mil millones más", ha señalado Ignacio Camacho. "El contribuyente ha de saber que en junio va a pagar en euros de valor de 2022 el porcentaje de lo que ganó en euros de 2021 y que la diferencia se la va a embolsar el ministerio de Hacienda", ha terminado por resumir.

Francisco Rosell apunta a que el gobierno no pone remedio

"Está alimentándolo", es lo que ha alcanzado a decir Francisco Rosell al hilo de los comentarios de Camacho sobre el desmedido gasto público. "Al no deflactar la inflación, está suponiendo en el impuesto de la renta cuatro mil cien millones más. La inflación favorece la recaudación del gobierno y lógicamente empobrece a los ciudadanos", ha criticado el también periodista. Finalmente, y ante el argumento de Moncloa para no bajar los impuestos, basándose en que de tal forma se perdería dinero para gasto social, Rosell ha querido ser muy tajante: "Que no, señores, que no es eso a lo que están destinando el dinero. Gasto de 60 mil millones que es gasto político", ha apuntado en la tertulia de 'Herrera en COPE'.

