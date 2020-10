¿Está en vigor el cierre de Madrid desde su publicación en el BOE?

La discrepancia de criterios entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid respecto a las medidas que hay que tomar para frenar la pandemia en la región está provocando confusión en la ciudadanía, que encuentra dificultades para conocer qué restricciones están en vigor, y a dónde puede o no desplazarse. Una inquietud que es especialmente importante en propietarios de establecimientos hosteleros que tendrían que aplicar estas medidas si estuvieran en vigor.

Algo que, como ha explicado en 'Herrera en COPE' Sergio Barbosa, aún no sucede: “Esto no es la entrada en vigor inmediata. El Ministerio de Sanidad da publicidad del acuerdo alcanzado ayer con algunas comunidades, pero no con todas. Al comunicar la orden a las autonomías, estas tienen 48 horas para aplicarlas. Madrid denuncia que a los criterios generales contemplados por Sanidad, no se han añadido criterios técnicos o asistenciales y considera que la orden no tiene validez jurídica por no haberse aprobado por consenso y piensa recurrirla a los tribunales".

Lo normal sería que la Comunidad pidiera una suspensión cautelar de las medidas hasta que hubiera una decisión judicial. Sería entonces el juez el que decidiera si las nuevas restricciones se aplican o no y con qué extension temporal y espacial.

Hasta que ese recurso judicial llegue, el Ministerio quiere que las medidas se pongan en marcha en la Comunidad de Madrid, aunque el Gobierno regional se oponga a ellas: "De momento, Sanidad advierte que todas las comunidades están obligadas a cumplirla a pesar de que hayan votado negativo”.

¿Cuáles son las nuevas restricciones?

“No habrá reuniones con más de seis personas. Aforos en hostelería y centros comerciales al 50% en espacios cerrados y 60% en terrazas. Los locales deberán cerrar a las 10 de la noche. Y nadie podrá salir de su zona salvo si tiene una causa justificada”.