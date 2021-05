Escrivá, en COPE: "En este momento, se están devolviendo a Marruecos las personas que entraron ayer"

En plena crisis migratoria en Ceuta y Melilla, el ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha pasado por Herrera en COPE para analizar la situación. Para Escrivá, el auge migratorio es consecuencia de la situación económica del país vecino, agravada por la pandemia y la caída del turismo en el país. "Como resultado de la pandemia, la pobreza adicional generada y el cierre de las fronteras, la presión migratoria ha aumentado. Es un fenómeno vinculado a la pandemia".

El ministro ha señalado que el proceso de devolución de estas personas que han entrado de manera irregular está en marcha: "En este momento están devolviéndose a Marruecos las personas que entraron ayer. En Melilla, el intento del asalto a la valla se ha abortado en gran medida por la labor de la policía marroquí. Tenemos la geografía que tenemos y tenemos que gestionar la situación con diligencia. Con aquellos países con los que tenemos acuerdos de devolución, como Marruecos y Mauritania, gestionamos la situación hasta que los podemos devolver".

El ministro ha descartado además que lo sucedido en estos días tenga algo que ver con la situación del líder del Frente Polisario, hospitalizado en España: "Marruecos nos dice que no tiene nada que ver".

Escrivá asegura que "el autónomo es su propio empresario"

Escrivá ha detallado cuáles son sus objetivos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España: "Generar más incentivos para posponer la jubilación. Aún siendo la pensión un derecho, a través del convenio colectivo se te puede forzar a jubilarte. Estamos trabajando para que esto no sea así".

Escrivá ha asegurado que, con el sistema actual, la Seguridad Social es sostenible, siempre que se depuren las irregularidades: "Los impuestos no servirán para pagar las pensiones. Con el nivel de cotización social que tenemos es suficiente para pagar las pensiones. El problema es que durante años se ha tirado del dinero de la Seguridad Social para pagar políticas activas de empleo, tarifa plana...Eso es lo que no va a volver a pasar. La Seguridad Social no está quebrada. En el acuerdo con los agentes sociales está el compromiso de cerrar la brecha de la Seguridad Social esta legislatura".

Al contrario de lo que habitualmente se afirma, Escrivá está convencido de que el gasto en pensiones no supondrá un problema para nuestro país en los próximos años: "España tiene un nivel sostenible, un nivel de gasto considerable. El gasto en pensiones de España es el 12% del PIB. En Italia y Francia del 17%. En Francia llevan dos años intentando pasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años".

Sobre la modificación de las cotizaciones de los autónomos, Escrivá ha garantizado que la mayoría pagarán menos de lo que pagan ahora: "Los autónomos tienen una pensión media un 70% más baja que los asalariados, porque han cotizado muy poco. 2 de cada 3 autónomos tiene ingresos netos por debajo de la cotización mínima. Con la reforma que planteamos, 2 de cada 3 pagarán menos que ahora, y el otro tendrá una pensión más alta de la que tenía".

Escrivá ha asegurado además que los autónomos aportan menos a la hucha común que los asalariados: "Un autónomo que gane 3.000 euros está pagando 283 al mes, el mínimo. Las cotizaciones sociales no son impuestos. Están cotizando para tener pensiones más altas. Si sumamos las cotizaciones e impuestos de los asalariados, el 50% va a sufragar servicios públicos. Los autónomos no contribuyen más que los asalariados".

Sobre la destrucción de empleo en España cuando finalicen los ERTE, Escrivá se ha mostrado optimista: "Creo que va a haber pocos ERE. Cuando uno mira la composición de los ERTE, está concentrado en la hostelería y el turismo, que se va a recuperar muy pronto. Puede haber algún sector en el que haya reestructuración, pero el impacto está muy focalizado".

Escrivá ha quitado importancia a las quejas de asociaciones de autónomos, como ATA, que considera que son una táctica negociadora: "Hay una forma de negociar que consiste en mesarse los cabellos, decir que esto es tremendo, y luego llegar a un acuerdo. Llevamos meses negociando con los autónomos, empresarios y sindicatos. Estamos acercando posiciones y la discrepancia está en el ritmo en el que hacemos estos cambios. El autónomo es su propio empresario. Hay un millón de autónomos societarios, hay otros que están por módulos. Hay realidades muy distintas. Dos de cada tres autónomos van a cotizar menos de lo que cotizaban hasta ahora. Llevamos haciendo intentos de hacer esta reforma desde 2010".





