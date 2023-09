El primer sonido de Carlos Herrera: por qué lo ocurrido con Almeida refleja la degradación de la política

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la segunda votación del debate de investidura o el debate vivido en un instituto en Jerez de la Frontera.

Es un día muy interesante porque hoy finaliza la investidura de Alberto Núñez Feijóo, hoy hay la última votación en la que solo necesita mayoría simple, pero no va a haber ningún cambio. Armengol dará cuenta al Rey y este dirá que pase el siguiente, que es Pedro Sánchez. Ahora tenemos que ponernos en la siguiente pantalla, como dice Patxi López, y ver qué pasa.

Las peticiones de ERC y Junts

Estamos en una parte de la comedia muy singular, la que dice que ahora hay un tira y suelta. Ahora mismo, ERC y Junts pactaron una resolución en la que acuerdan no investir a Pedro Sánchez, si además de la amnistía, no pone por escrito que se va a negociar un referendum separatista.

Algunos se han llevado las manos a la cabeza, pero es algo que dicen todos los días. Un referéndum soberanista como el que piden sería inconstitucional, aunque Conde-Pumpido haga encaje de bolillos.

El PSOE pretende que se contenten con una especie de referéndum consultivo en el que cuestionen el artículo 2 de la Constitución y eso dice el separatismo que no, que lo que quiere con este referéndum es que solo vayan a votar los suyos y dar paso a la vía unilateral.

En un comunicado, ha entrado el PSC y dice que eso no. Entonces Oriol Junqueras se ha dado un paseo por los medios diciendo que aquí no hay ningún pacto atado, y si no se ata no podemos votar a Sánchez. Y algunos se hacen los ofendidos o los sorprendidos, pero son las mismas trolas de siempre.

Tenso momento en el Ayuntamiento de Madrid

Ayer quedó muy claro que la degradación de la política española es un hecho. El concejal del PSOE de Madrid, Daniel Viondi, que ya tiene antecedentes, ha tenido que renunciar al acta de concejal porque no se le ocurre otra cosa que acercarse al Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y darle tres cachetes despectivos en la cara.

Hay que estar como las maracas, ser un macarra, un matón. Están hasta las trancas de sectarismo. El PSOE de Madrid, con buen criterio, ha pedido disculpas y ha obligado a dimitir a este tío. Pero este capítulo es muy ilustrativo de hasta qué punto los políticos son ahora un ejemplo tóxico para la ciudadanía.

Ataque en un instituto de Jerez

Ayer, una de las situaciones más delicadas, que nos llevan a otras latitudes, ocurrió en un colegio de Jerez. Donde un joven llegó con dos cuchillos e hirió a profesores y alumnosen una ida de cabeza que ahora mismo tendrán que evaluar quienes conocen al joven y el caso en cuestión.