El hombre que ha destapado a Puigdemont: "Es poco probable el error de traducción"

Dos tuiteros descubrieron el domingo el grave fallo en la traducción de una decaraciones de Pablo Llarena en la demanda que Puigdemont había presentado contra él en Bélgica. Los dos tuiteros, @troqueliano y @_Nikator_, descubrieron que en el párrafo más importante de la declaración habían puesto en afirmativo un condicional. Hoy ha participado en 'Herrera en COPE' el tuitero Troquel (@troqueliano), para contar cómo descubrieron que la traducción era errónea, e invertía el sentido de la original.

Troquel ha comentado que se dio cuenta del fallo el domingo por la noche, cuando se publicó en redes sociales la decisión completa. En cuanto se publicó fue a buscar ese párrafo, ya que "se había filtrado con anterioridad que era el más importante de la declaración" y tenía curiosidad "por ver cómo lo habían traducido al francés" los abogados. Y este tuitero se dio cuenta en cuanto lo vio que "se había traducido de tal manera que se invertía el sentido del mismo". Además, Troquel ha afirmado que si solo se lee una de las versiones, en español o en francés, "no se da cuenta de la manipulación", lo cual refuerza la teoría de que es un fallo intencionado.

El tuitero ha comentado que es "muy poco probable que esto se deba a un error". Troquel destaca dos motivos por los que no cree que sea un error: "porque toda la demanda se basa en esta afirmación, y es la única que tiene un error, y porque han cambiado la estructura de la frase y han añadido términos que no estaban en la original", lo que hace que la frase pasase a decir justo lo contrario. Según ha comentado, era una frase muy fácil de traducir al francés, y "era más dificl traducirla de manera que se invierta el resultado", ya que "no es tan fácil que con el cambio de dos o tres palabras se invierta el sentido de la frase".

Troquel también ha querido señalar algunas "cosas extrañas". Este tuitero ha señalado que de los once textos de Llarena que aparecen en la demanda, "esta frase es la única que no aparece como traducción jurada". La demanda en francés no tiene ningún error más, según ha comentado. Todo el texto está escrito en un buen francés, y sin errores, pero este párrafo "se nota que está hecho por un hispano hablante, en 11 lineas hay casi 10 errores gramaticales".

Para terminar, Troquel ha querido señalar que esta demanda tenía una intención propagandística y ahora "se les ha vuelto en contra, y han quedado como unos mentirosos". Y ha añadido que cualquier abogado medioserio y cualquier periodista que se hubiese puesto a leer esta demanda el lunes por la mañana habría descubierto esto también.