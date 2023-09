Sigue en directo la entrevista de Carlos Herrera a la presidenta de Sociedad Civil Catalana

Desde Sociedad Civil Catalana han hecho un llamamiento a salir a las calles en manifestación en contra de la posible aprobación de una ley de amnistía. Carlos Herrera, interesado por lo que pueda ocurrir en los próximos días charla con Elda Mata, presidenta de la asociación, para conocer de primera mano cómo van a ser las movilizaciones, especialmente la organizada en Barcelona para el próximo 8 de octubre.

Oriol Junqueras ha admitido que la amnistía ya forma parte de los acuerdos llegados con el Gobierno para formar la mesa del Congreso. Una circunstancia que desde Moncloa no se niega y que siembra más dudas (si es que todavía las hubiese), sobre el futuro de los golpistas fugados que hoy condicionan la gobernabilidad de España. Sobre todo esto y más, Carlos Herrera conversa con Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana.

Explica Mata en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "tenemos que ser muy firmes en nuestras convicciones y en las líneas rojas que tiene que tener un estado democrático. La amnistía no está en la Constitución. En todo caso, como iba pasando desde hace tanto tiempo, se está legislando (no a favor del ciudadano ni la mejora de la igualdad de los españoles) si no para contentar a cambio de unos votos". Además, añade, en línea con este tema, que "el hecho de que no aparezca explícitamente que no da lugar a una amnistía no quiere decir que se pueda contemplar y en cambio los indultos sí constan con una limitación muy clara: la amnistía pasaría muy de largo. Absolutamente en contra de que se juegue con cosas tan fundamentales en una democracia y que se utilicen como moneda de cambio".

Un régimen nacionalista como el que gobierna en Cataluña impide que "la gente se pueda expresar libremente".