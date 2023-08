Enrique Cocero, sobre la concesión de la amnistía: "No hay día que en el que no haya un mensaje"

Muy a pesar del PSOE, la negociación para encajar una amnistía sigue siendo el gran protagonista de la investidura. Por mucho que quiera mirar a otro lado, es algo que le viene de frente. "Le viene de frente efectivamente porque Junts y ERC necesitan una señal, y creo que me quedo corto porque no es una señal como un gesto o un guiño, sino que necesitan algo que tocar, algo tangible, para saber que pueden tirar hacia adelante en una investidura al PSOE". Así empezaba Enrique Cocero esta mañana el análisis en su 'Pizarra' de 'Herrera en COPE'.

Esa señal es hoy la propia amnistía, "no menos", y para ello Sumar está haciendo esfuerzos "para encajarlo sin que nadie pueda tirarlo por el camino", ha comentado el analista. Así que "entiendo que lo que estaba encima de la mesa para lograr la presidencia del Congreso no era más que una sesión pequeña". ¿Se puede hacer algo por permitir el uso de lenguas cooficiales en el Congreso? Cocer no cree que haya mayor problema, pero ha explicado que llevarlo a la Unión Europea "puede ser algo más complicado", al menos usando la justificación de Pedro Sánchez de que se haga en el semestre de presidencia rotatoria.

Primero, de su propio país, Pedro Sánchez "está en funciones". Y segundo, que si no sale adelante la investidura de Alberto Núñez Feijóo "nos iríamos a finales de noviembre con la de Pedro Sánchez y a enero a elecciones", nos ha recordado el analista.

Es decir, un presidente en funciones de su país que no puede legislar, "por la propia definición de estar en funciones", pretende generar un "cambio en lenguas cooficiales en la UE". Pues "yo que quieres que te diga, no me parece muy consecuente", reflexionaba Cocero.

Los requisitos necesarios

El caso es que Eslovaquia ya se ha manifestado y ha dicho que "no llegará la medida a Europa hasta que el catalán no sea oficial en toda España". Vamos, un “no nos traigáis vuestros problemas”. Y estas medidas han de ser tomadas por unanimidad por los 27 países de la Unión, algo que "entiendo que la gente de Junts y ERC ya sabían". Vamos, que no le será afín a la hora de cerrar el acuerdo la cuestión de la unanimidad y la cuestión también de estar en funciones.

El gobierno no puede sacarla por sus propios medios, y - afirmaba Cocero - esa amnistía tendrá que salir por la vía parlamentaria. Y esto es una negociación adicional. No porque no puedan conseguir los votos de Bildu y del PNV, "que pueden", sino porque las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez "incorporarán las cesiones para votar también a favor de esa ley de amnistía", ha afirmado Cocero.

Todo esto para que la medida salga como un proyecto de ley con medida de urgencia, y puede que con un gobierno en funciones, "que es algo en lo que sí funciona la separación de poderes. Así que la elección de Armengol era conveniente para gestionar también esos tiempos, pero la jugada maestra del PSOE es dejar la parte pública de la negociación en manos de Yolanda Díaz y aprovechar cualquier ruido lateral para callar su implicación".

Llama a aprovechar el ruido "tanto la cuestión Rubiales, como la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez y las continuas críticas al PP por lo que sea desde la investidura a cualquier cosa".

"Así que vete echando un ojo, porque no hay día en el que no haya mensaje", concluía el analista y consultor político Enrique Cocero esta mañana en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.