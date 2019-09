La emotiva entrevista a la madre de Gabriel tras saber que Ana Julia Quezada habría matado a su hijo

Las primeras palabras de Patricia, la madre del niño Gabriel, después de que saber que Ana Julia Quezada estaba acusada de matar a su hijo fueron profundamente emotivas.

Totalmente abatida tras conocer la noticia del hallazgo del cadáver de su 'pescaíto', la mujer entraba en 'Herrera en COPE' para confesar que siempre sospechó de que Ana Julia estaba detrás del asesinato de su hijo. Patricia quiso también que nadie se dejara arrastrar por la rabia tras este cruel crimen.

"Tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara. Por eso, apelábamos a su conciencia en nuestras comparecencias", señalaba Patricia cuando Carlos Herrera le preguntaba si sospechó que ella podría ser la autora del asesinato. "Yo temía que fuera así. No se podía decir nada, porque era parte de la investigación", afirmaba la madre del pequeño Gabriel.

Patricia explicaba también que su exmarido había sufrido mucho después de conocer que la que era su pareja era la presunta autora del asesinato de Gabriel. "Él es una persona maravillosa, que nadie dude de él. Yo voy a estar a su lado porque tenemos que superar esto los dos juntos. Está destrozado, pero es muy difícil hacer la digestión de la pérdida de un hijo sabiendo que lo ha matado la persona a la que querías", afirmaba Patricia.

La madre de Gabriel agradecía las muestras de cariño y la bondad que ha despertado su caso. "Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo. Me gustaría que continuara. Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte o maldad. Entiendo que estas personas tienen la misma rabia que yo dentro, pero que lo usen para pedir bondad en el mundo. Que no pongan la cara de este mujer en los sitios pidiendo cosas malas para ella. Ella ya tendrá lo suyo".

Patricia tiene claro de que tendrá que superar la pérdida de su hijo, pero aún no sabe cómo: "No sé cómo voy a volver a la normalidad. Espero que la gente me ayude a dar pasitos. Estoy intentando darle la vuelta a esto, pero no sé cómo lo voy a hacer", sentenciaba entre lágrimas.